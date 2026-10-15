Confirmado por el BOE: cambia la distribución de los puentes festivos para los trabajadores en 2027

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LO ESENCIAL Las claves El BOE ha publicado el calendario laboral para 2027, manteniendo el límite de 14 festivos retribuidos y no recuperables (12 nacionales y dos locales). Habrá un macropuente de hasta cinco días en diciembre gracias a los festivos del lunes 6 (Constitución) y el miércoles 8 (Inmaculada Concepción). Varias festividades clave cambian de día: el 1 de enero y el 1 de noviembre caerán en viernes y lunes respectivamente, permitiendo fines de semana largos. El 1 de mayo y el 25 de diciembre caerán en sábado, mientras que el 15 de agosto caerá en domingo y algunas comunidades trasladarán la fiesta al lunes 16.

Hacer puente. La frase se ha convertido en todo un clásico ya que supone alargar el fin de semana en un día más. Así sucede si el festivo cae en lunes o viernes. Y cabe la posibilidad de ser cuatro días si es un martes o jueves (eso sí, cogiendo ese día entre medias de las propias vacaciones, por ejemplo).

Sea como fuere, lo cierto es que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 13 de octubre la Resolución de 8 de octubre de la Dirección General de Trabajo (DGT), que recoge las fiestas laborales para 2027.

Y aunque hay cosas que permanecen, como el número máximo de festivos, lo que sí cambia es la distribución de los puentes. Incluso prevé la realización de un macropuente de cinco días.

Puentes en 2027

Antes de entrar en detalle sobre la distribución de los puentes en el próximo año, conviene recordar cuáles son los festivos que no cambian.

Así, y durante 2027, habrá un máximo de 14 fiestas laborales. Es decir, que son retribuidas y no recuperables. Como siempre, se trata de 12 fiestas nacionales y dos fiestas locales.

Asimismo, es importante indicar que las comunidades autónomas (CCAA) mantienen su capacidad para sustituir determinadas fiestas nacionales por otras más propias.

También conviene indicar que dos festividades van a caer en sábado. Nos referimos al 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, y al 25 de diciembre (Navidad).

Respecto al 15 de agosto (festividad de la Asunción de la Virgen), en 2027 caerá en domingo. Y CCAA como Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León y Madrid, entre otras, trasladarán dicho festivo al lunes 16 de agosto. Otras comunidades optarán por festividades diferentes.

¿Y la Semana Santa? Pues en 2027 se adelanta. Así, si en 2026 el Viernes Santo fue el 3 de abril, en 2027 será el 25 de marzo.

Por último, los puentes. El 1 de enero será viernes, por lo que tendremos un fin de semana de tres días. Lo mismo sucederá con el 1 de noviembre (Todos los Santos), que caerá en lunes.

Y llegamos al macropuente. El mismo tendrá lugar entre el 6 de diciembre (Día de la Constitución), que caerá en lunes, y el 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción). Si hay opciones de cogerse el 7 de diciembre, el trabajador tendrá cinco días de asueto.