Joel, 39 años, carpintero: "Paso 15 horas al día en mi taller, hago un mueble al mes y vivo de ello, que es lo importante"

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LO ESENCIAL Las claves Joel Martínez, carpintero con más de 10 años de experiencia, dedica entre 14 y 15 horas diarias a su taller, produciendo un mueble único al mes. Suele vender cada una de sus creaciones por unos 3.000 euros, señalando que un 30 % de sus clientes le paga más de lo presupuestado por el valor artesanal y creativo. Complementa su oficio como creador de contenido en redes sociales (@martinezwoodworking), ingresando entre 500 y 700 euros al mes por patrocinios de marcas. Tiene como objetivo impulsar una escuela de carpintería gratuita, reinvirtiendo en el proyecto los ingresos que obtiene de las marcas con las que colabora.

La carpintería es uno de los trabajos tradicionales más demandados en España. Prueba de ello es la gran tasa de empleabilidad de los ciclos formativos relacionados con la madera y el metal.

Según los datos del Ministerio de Educación, aproximadamente el 80 % de los alumnos de estos grados medios y superiores encuentra trabajo en el primer año tras su titulación.

"Me encanta mi trabajo, me divierto muchísimo y se vive de esto, que es lo importante", expresa Joel Martínez, carpintero con más de 10 años de experiencia. "Hago un mueble al mes; me encanta hacer siempre algo diferente", relata en una entrevista en el canal de YouTube de Fermin Lordas.

Además de su oficio como carpintero, Joel es creador de contenido en las redes sociales (@martinezwoodworking). A través de sus vídeos, muestra cómo crea sus proyectos. Desde la idea creativa hasta su culminación.

"Me encanta que la gente sepa cómo se compra la madera, qué hay que hacer para trabajarla y que aprendan a disfrutarla", explica.

Una escuela de carpintería gratuita

Por eso, su idea es impulsar una escuela de carpintería gratuita: "Todo el dinero que gane con una marca no me lo quedo, lo meto en el proyecto para ayudar".

Sobre sus ingresos, Joel afirma que se nutre de dos fuentes de dinero: "Mi trabajo como carpintero, y luego los ingresos de las marcas como creador de contenido". En esta línea, asegura que suele vender cada mueble por unos 3.000 euros.

"3 de cada 10 clientes me paga más de lo que le pido porque valoran el mueble, pero también la parte creativa de cómo has contado la historia". Y es que su proceso de creación arranca con una entrevista con la persona que le contrata.

Respecto al producto que le sale más rentable, Joel lo tiene claro: "Las mesas son el mueble que más dinero deja en caja con menos esfuerzo, pero dejé de hacerlas porque me quedé hasta las narices".

En cuanto a los beneficios que consigue con los patrocinadores, admite ingresar entre 500 y 700 euros al mes. Sin embargo, detalla que no acepta cualquier colaboración: "No me interesa tanto el dinero como tener una relación con una marca que me guste".

Sobre la carga de trabajo, sostiene que suele estar entre 14 y 15 horas al día en el taller. Destaca especialmente la importancia de mantener limpia la zona de trabajo: "Tener un taller limpio y ordenado da empleo, yo lo hago una hora antes de empezar y una o dos al acabar".