El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufian, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Eduardo Parra Europa Press

Gabriel Rufián, 44 años: "Yo no cobraba más de 1.000 euros, estuve en negativo en el banco por años"

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LO ESENCIAL Las claves Gabriel Rufián recordó su juventud trabajando como dependiente en tiendas de ropa para costearse sus estudios de Relaciones Laborales. El portavoz de ERC reveló en 'Lo de Évole' que llegó a sufrir la precariedad salarial, con sueldos recortados por la crisis e incluso números rojos en el banco. Estuvo diez años trabajando en recursos humanos y empresas de trabajo temporal hasta que fue despedido en 2015. El político encabeza la lista de Esquerra Republicana para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Antes de debatir en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián vivía su día a día en tiendas de ropa y almacenes donde trabajó para financiar su carrera en Relaciones Laborales en la Universidad Pompeu Fabra.

El político confesó en su entrevista con Jordi Évole que en su modesta juventud se vio en situaciones complejas a nivel económico llevándolo a plantearse en varias ocasiones cómo pagar el mes siguiente de la renta.

Rufián, que ahora se planta como la voz del partido independentista Esquerra Republicana de Catalunya, comenzó como un estudiante mileurista que logró sortear la precariedad y encontró las raíces del socialismo peleando por comisiones de venta.

Los orígenes de Rufián

El político catalán es originario de Santa Coloma de Gramenet, Barcelona y se crio en una familia trabajadora, principalmente de izquierdas, sin embargo, manifestó en una entrevista con La Vanguardia que su abuelo siempre le recalcó que la importancia no es ser de un extremo u otro sino "la decencia".

Estudió Relaciones Laborales y tiene un máster en Dirección de Recursos Humanos. En un principio este fue el camino que eligió a nivel laboral y trabajó diez años en una empresa de Trabajo Temporal (ETT) llamada Organización Activa y, más adelante, estuvo en la compañía de recursos humanos Maipú Works SL.

Sin embargo, lo que pocos conocían es que su trayectoria profesional comenzó cuando aún no tenía un título universitario donde trabajó en tiendas de ropa.

En su entrevista en Lo de Évole el diputado del Congreso comentó que gracias a su experiencia como estudiante trabajador ha conseguido comprender realmente los problemas del ciudadano común.

Gabriel Rufián en una entrevista con Jordi Évole. LaSexta

"He estado en situaciones de no saber cómo pagar el alquiler del mes siguiente, de estar en negativo en el banco por años, al día 13 decir 'bueno, a ver cómo hago'", confesó el político.

Esta precariedad y angustia a nivel financiero se originaba de que "yo no cobraba más de 1.000 euros, 1.000 y pico euros, 1.200 creo que cobraba y me fueron recortando el salario por la crisis".

Entre 2005 y 2015 Rufián trabajó en la misma empresa en el área que había estudiado y a lo largo de esos años su salario se volvió cada vez más precario, sobre todo, en el año 2008 cuando comenzó la crisis inmobiliaria.

"En el año 2008 llega la crisis y yo, como mi generación, empecé a sufrir recortes, precariedad, despidos... hasta el punto de que en mi trabajo solo quedamos dos, en plan Gran Hermano, solo puede quedar uno, hasta que me despiden en el año 2015", recordó el político.

La ley de la selva por la comisión

En sus épocas de estudiante, cuando trabajaba de dependiente en una importante tienda de ropa española, una de las situaciones más incómodas a las que se enfrentó a nivel laboral fue tener que luchar por una comisión.

"El salario era muy bajo, no me acuerdo cuánto, pero sé que te pagaban en una ventanilla en efectivo", manifestó el diputado de ERC, "lo que era la ley de la selva era la comisión, porque la gente normal cogía un pantalón de una sección y se probaban la camiseta en otra sección, y claro, la gente del pantalón decía 'el pantalón es mío' y la gente de la camiseta que 'la camiseta es mía' y ahí se mataban".

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). Eduardo Parra Europa Press

Con todo esto, recordó que "todos teníamos una pelea hasta que llegamos a una especie de revolución que era 'el cartón', le llamaban". Un sistema que ordenaba el sistema de las comisiones organizando quién vendía: "Socialismo, nuestro socialismo".

Hoy en día, el audaz Rufián se caracteriza por sus discursos fulminantes en la sala del Congreso de los Diputados y en las próximas elecciones generales del próximo 29 de noviembre encabezará la candidatura de Esquerra Republicana.