Un agricultor con 25 años de experiencia: "Un error con los plásticos me ha costado 50.000 euros por culpa de las lluvias"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Diego Viñolo, un agricultor almeriense con 25 años de experiencia, sufrió pérdidas de 50.000 euros tras posponer la renovación de las cubiertas de plástico de sus invernaderos. Las lluvias rompen el material desgastado, provocando filtraciones de agua y una plaga incontrolable de mildiu que le obligó a arrancar la finca completa. El caso evidencia los elevados riesgos del sector primario y la importancia del mantenimiento preventivo, así como la limitada cobertura de los seguros agrícolas ante este tipo de daños. Además de productor, Viñolo dirige la casa de semillas Iberosí, investigando nuevas variedades de cultivos adaptadas al clima mediterráneo.

El cuidado de los invernaderos merece atención constante tanto a la infraestructura como a las condiciones meteorológicas. Un pequeño fallo en el mantenimiento o el calendario de renovación de los materiales puede desencadenar grandes pérdidas financieras dentro del sector primario.

A través de una entrevista en el canal de YouTube de German Agrolife, el almeriense Diego Viñolo ha compartido las consecuencias de un contratiempo en su explotación. Con más de 20 años de experiencia, el andaluz resume el impacto que tuvo en sus cuentas: "Un error con los plásticos me ha costado 50.000 euros", explica.

El agricultor asume la responsabilidad de haber pospuesto la sustitución de las cubiertas protectoras para intentar aguantar una campaña más. La imprevista aparición de las lluvias terminó rompiendo el material, filtrando agua sobre el cultivo y generando un foco incontrolable de hongos que acabó por arruinar la cosecha.

La humedad dentro de la estructura provocó la rápida propagación de mildiu, afectando a la totalidad de las plantas. Ante la gravedad de los daños provocados, el especialista se vio obligado a arrancar la finca completa para desinfectar el suelo y comenzar nuevamente el proceso de plantación.

El testimonio de Viñolo refleja el alto precio operativo que supone gestionar hectáreas de cultivo bajo plástico. El desgaste de los materiales expuestos al sol y al viento requiere invertir de forma periódica, lo que puede multiplicar los riesgos económicos si se retrasa en caso de que haga mal tiempo.

Asimismo, el experto recuerda que los seguros agrícolas no siempre cubren la totalidad de los daños en la cubierta. Esta situación genera un fuerte impacto financiero en la campaña, reduciendo los márgenes de beneficio y obligando a refinanciar la compra de nuevas plantas y suministros.

A pesar del duro golpe económico que recibió Diego, la amplia experiencia de 25 años en el sector permite encajar estos imprevistos con resiliencia. Aprender de los errores resulta indispensable para reforzar la prevención técnica y evitar fallos similares en las campañas agrícolas posteriores.

Nuevas facetas

Además de gestionar su propia finca, Viñolo dirige la casa de semillas Iberosí, desde donde investiga nuevas variedades adaptadas al clima mediterráneo de Almería. Su doble faceta como productor y empresario le otorga una visión realista sobre la combinación de prudencia y calidad agronómica en las inversiones.

El relato del agricultor demuestra que el sector asume retos técnicos y una elevada exposición al riesgo. Asumir los errores con honestidad y compartir las lecciones aprendidas sirve de guía para concienciar a otros productores sobre la importancia del mantenimiento preventivo en sus instalaciones.