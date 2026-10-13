Ada Colau: “Jamás he cobrado más de 100.000 euros y he vivido toda mi vida de alquiler”

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LO ESENCIAL Las claves Ada Colau liderará la lista de la coalición Frente Amplio para las próximas elecciones del 29-N, regresando a la primera línea política. La exalcaldesa de Barcelona defiende que nunca ha cobrado más de 100.000 euros al año y que siempre ha vivido de alquiler. Colau revela que ha tenido que dejar el piso donde vivía desde hace 15 años tras su separación al no poder asumir el alquiler con un solo sueldo. Asegura haber pagado unos 200.000 euros en alquileres a lo largo de su vida y haber renunciado a más de 400.000 euros en sueldos y dietas durante su etapa pública.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, serán el próximo 29-N, se van conformando las diferentes listas. Y una de ellas la encabezará quien fuera alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Se trata del Frente Amplio, una coalición en la que, de momento, están integrados IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar.

De esta manera, Colau vuelve a la primera línea de la política (fue alcaldesa de la Ciudad Condal entre 2015 y 2023). Y lo hace en un momento en el que la vivienda está en boca de todos, tras el desahucio de Maricarmen y su posterior muerte.

De Ada Colau se puede decir aquello de que ‘sabe mucho de vivienda’. De hecho, y en 2009, fue una de las fundadoras de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Además, recientemente, ha tenido que abandonar el piso de alquiler en el que llevaba residiendo 15 años.

Siempre de alquiler

En esa vuelta a la primera línea de la política, Ada Colau está dejándose ver por diferentes medios de comunicación en los que está dando su punto de vista sobre el tema de la vivienda, además de relatar su experiencia personal.

Así, por ejemplo, se ha defendido de quienes la acusaban de haber ganado mucho dinero por haber sido alcaldesa de Barcelona: “Jamás en mi vida he cobrado más de 100.000 euros, ni antes, ni durante, ni después de ser alcaldesa”.

Palabras pronunciadas en el programa 'Cafè d'idees' de La 2Cat donde matizó que, por la anterior situación, se considera una “privilegiada porque he tenido un sueldo decente y hay gente que está mucho peor”.

Colau ha dejado claro que siempre ha vivido de alquiler pero, como otras muchas personas, ha tenido que dejar el piso donde había estado residiendo: "Soy inquilina y, hasta hace pocos días, vivía en el piso de alquiler en el que llevaba 15 años, pero con un sueldo no podía asumirlo. Y lo he tenido que dejar".

Recordemos que Ada Colau vivía en ese piso con la que ahora es su expareja, y padre de sus dos hijos. Hace cuatro años decidieron separarse y ella pasó a pagar el alquiler de la vivienda. Pero, con sus ingresos, le fue imposible seguir haciéndolo.

"Se piensa en la máxima capacidad de pago que existe en la sociedad, y se da por hecho que en una vivienda viven, como mínimo, dos personas con un salario”, prosigue.

Y matiza: “Cuando te separas, es uno de los problemas relacionados con la vivienda". Y es que, asumir el coste del alquiler por uno solo es ‘misión imposible’. Más en una ciudad como Barcelona, donde el precio medio del alquiler está en 20,1 euros el metro cuadrado en septiembre de 2026, según Idealista.

Se trata de la segunda ciudad más cara para alquilar de España, sólo por detrás de Madrid. Y eso que ha sido declarada como zona tensionada.

Ahora Ada Colau comparte piso con un familiar. Una situación que ella misma definió como un ejemplo más de lo que está pasando en el programa ‘Más vale tarde’: “Esto va de miles y miles de personas que estamos en la misma situación de precariedad”.

En ‘Cara al show’, otro de los programas que ha visitado recientemente, remarcó todo lo dicho con anterioridad: "Si dependes de tu sueldo, te cuesta pagar. El alquiler se aguanta porque está pensado para dos”.

Y ha ido más allá haciendo números sobre lo que se ha gastado de alquiler en su vida: “A las propietarias les he regalado 200.000 euros de alquiler. Renuncié a más de 400.000 euros de sueldo y de dietas. Nunca he comprado una casa". Y, lo hizo, según sus propias palabras, por una cuestión de principios.