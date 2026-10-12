Finca rústica situada en Valdegrudas, en la comarca de la Campiña Idealista

Venden una finca rústica de 8.400 m² con plaza de toros privada, una carpa para 250 personas y bodega subterránea

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LO ESENCIAL Las claves Se vende en Valdegrudas (Guadalajara) una finca rústica de 8.427 m² por un precio de 499.000 euros. La propiedad incluye una casa rural rehabilitada con salón, chimenea y terraza, además de un apartamento auxiliar para invitados. Cuenta con instalaciones singulares como una plaza de toros privada, pista ecuestre iluminada y zonas preparadas para el cuidado de caballos. Dispone de espacios para eventos, entre ellos una carpa para 250 personas, bar con horno de leña, bodega subterránea y piscina.

Encontrar una propiedad que combine una vivienda, amplios espacios exteriores e instalaciones para organizar eventos no es habitual en el mercado inmobiliario.

Sin embargo, hay fincas que reúnen todas estas características en un mismo terreno y ofrecen distintas posibilidades de uso.

Una de ellas se encuentra en Guadalajara y cuenta incluso con una plaza de toros privada y una pista para caballos.

Se trata de una finca rústica situada en Valdegrudas, en la comarca de la Campiña, que se anuncia en Idealista por 499.000 euros.

La propiedad cuenta con una parcela de 8.427 metros cuadrados y 966 metros cuadrados construidos, según la ficha del inmueble. En total, dispone de seis habitaciones, cinco baños y garaje incluido en el precio.

Una casa rural rehabilitada

La finca cuenta con una vivienda principal que ha sido totalmente rehabilitada y cuyo tejado también es nuevo.

Según el anunciante, está dada de alta como casa rural y dispone de cuatro habitaciones, dos baños, una terraza, una cocina independiente con despensa y un amplio salón diáfano con chimenea.

A esta vivienda se suma un apartamento auxiliar con cocina, salón, baño y una habitación propios, perfecto para alojar a invitados o al personal.

La ficha del inmueble indica que la construcción, levantada en 2009, tiene dos plantas y se encuentra en buen estado. Además, la propiedad incluye piscina, jardín, trastero y calefacción central de gasoil.

Una plaza de toros y una pista ecuestre

Uno de los elementos más llamativos de la propiedad es su propia plaza de toros, a la que se suma una pista de arena silícea para caballos, equipada con focos que permiten utilizarla también durante la noche.

En el exterior, la finca cuenta con varias zonas de pasto en bruto que actualmente se emplean como aparcamiento, aunque, según el anunciante, podrían destinarse a otros usos.

Además, dispone de una amplia zona de estacionamiento al aire libre con capacidad para numerosos vehículos, así como de áreas verdes equipadas con un sistema de riego por aspersores.

El conjunto de estas instalaciones permite plantear la actividad hípica como uno de los posibles usos de la propiedad, tal y como recoge su descripción comercial.

La finca también cuenta con diferentes espacios preparados para reuniones y celebraciones, entre los que destaca una carpa cubierta con capacidad para 250 personas y baños propios.

Junto a ella se encuentra un bar equipado con chimenea, cocina y horno de leña, mientras que en el exterior hay una barbacoa con cocina y una bodega subterránea.

Estas instalaciones permiten plantear la organización de eventos como una de las posibles actividades del inmueble, aunque el anuncio no detalla qué licencias serían necesarias para desarrollarla ni aporta información sobre su posible rentabilidad.

En cuanto a los suministros, la propiedad dispone de transformador eléctrico propio, un pozo legalizado de 10 metros con acometida, fosa séptica, caldera de gasoil y depósito de agua.

El anunciante describe el conjunto como autosuficiente, mientras que el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) asciende a 1.200 euros anuales.

La finca se encuentra en un entorno natural donde nace el río Matayeguas, junto a varios arroyos y con acceso próximo a la autovía A-2.