Marian, cuidadora cubana en España: "Cuando llegué trabajaba de interna por 800 € y no tenía ni un solo día libre"

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LO ESENCIAL Las claves La cuidadora cubana Marian Vázquez denuncia en TikTok la precariedad de sus inicios en España, donde trabajó como interna por 800 euros al mes y sin ningún día libre. Tras ocho años en el país, señala la vulnerabilidad de las trabajadoras migrantes y el impacto físico y emocional que supone el cuidado de personas mayores. Defiende su derecho a visibilizar los abusos laborales y destaca que conocer la normativa y los salarios mínimos es fundamental para evitar situaciones de explotación. Hace un llamamiento para dignificar el servicio doméstico y erradicar el menosprecio social hacia una profesión que considera esencial.

Llegar a un nuevo país e incorporarse en el mercado laboral supone dar un paso extremadamente complicado por las difíciles condiciones de cambio que exige. En el sector del servicio doméstico en España, la falta de información y la urgencia por salir adelante llevan a muchas trabajadoras migrantes a aceptar jornadas sin descanso.

A través de sus redes sociales, la cuidadora cubana Marian Vázquez ha querido visibilizar el lado más amargo de sus comienzos como empleada del hogar: "Trabajé de interna por 800 euros al mes, sin días libres y pasando noches enteras sin dormir", denuncia en su perfil de TikTok (@unacubanaen.spain) sobre la precariedad sufrida.

La trabajadora sitúa el foco en la vulnerabilidad inicial a la que se enfrentan, llegando incluso a recibir abusos inaceptables por parte de sus jefes. Tras acumular ocho años de experiencia en el país, Marian reconoce haber aceptado esas cláusulas por la imperiosa necesidad económica de instalarse en el país.

El régimen de interna conlleva en muchas ocasiones una sobrecarga continua de tareas que supera la eficacia personal del empleado y los límites fijados por la legislación. La ausencia de descansos semanales y la obligación de atender a personas dependientes a cualquier hora del día acaba perjudicando la salud física de las cuidadoras.

Asimismo, Marian subraya el desgaste emocional que implica asistir diariamente a ancianos, un trabajo que abarca responsabilidades humanas muy complejas: "Cuidar a una persona mayor va mucho más allá de limpiar, cocinar o hacer la compra; hay una parte invisible que resulta difícil", sentencia la cubana.

Frente a quienes critican la exposición de estas malas prácticas, la empleada defiende el derecho a alzar la voz sin ser tachada de ingrata: "Contar una mala experiencia no es ser desagradecida; es contar mi verdad y mostrar que una etapa difícil no dura para siempre", reflexiona con rotundidad.

El aprendizaje de todos estos años de desempeño le ha permitido dominar el oficio y comprender la normativa laboral en España. Tener conocimiento de las tareas, los productos adecuados y los salarios mínimos ayuda a fijar límites precisos y evitar el abuso en futuras contrataciones.

Marian hace un llamamiento especial para erradicar el menosprecio social que arrastra el empleo doméstico y el cuidado a personas vulnerables. La especialización, el esfuerzo diario y el impacto directo en las familias convierten a este sector en una labor esencial para mantener la calidad de vida de los mayores.

El testimonio de la profesional cubana sirve de guía para quienes inician su trayectoria laboral como empleadas del hogar. Esta profesión merece respeto y remuneraciones dignas, por lo que su vivencia demuestra que conocer los derechos propios es clave para superar la precariedad y construir una carrera profesional digna.