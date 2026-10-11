Javier Nart, 79 años, sobre Pedro Sánchez: "A este Gobierno, en teoría progresista, solo le importa aparentar y el relato"

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LO ESENCIAL Las claves Javier Nart critica al Gobierno de Pedro Sánchez asegurando que en materia de vivienda solo busca aparentar y el relato, y reprocha que ni este Ejecutivo ni los anteriores hayan promovido la vivienda pública. El exdiputado señala que los nuevos decretos de vivienda del Gobierno expulsan a potenciales arrendadores del mercado o los fuerzan a exigir garantías extremas. Nart tildó de "fraude de ley" la decisión de enviar a la Diputación Permanente los decretos que previamente habían sido rechazados en el Congreso de los Diputados. España registra un parque de vivienda social de entre el 1,5% y el 3,3%, una cifra muy alejada de la media de la Unión Europea, situada en el 8%.

Las últimas semanas en España solo ha habido un tema de conversación: la crisis de la vivienda. La acampada en Sol ha puesto el foco en este problema que llevaba años encabezando la lista de preocupaciones de los españoles.

La presión fue tal que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó elecciones generales el próximo 29 de noviembre al haberse visto sin apoyos en el Congreso de los Diputados para aprobar dos decretos de la vivienda. No obstante, ambos decretos fueron levemente modificados y aprobados por el Consejo de Ministros, uno entró en vigor el 9 de octubre y el otro entrará en vigor el 15 de noviembre.

En este contexto, el ex diputado de Ciudadanos, Javier Nart, expresó en el programa La Mesa de Antena 3 una dura crítica contra el Gobierno de Pedro Sánchez por enviar estos decretos rechazados por el Congreso a la Diputación Permanente acusándolo de ser una maniobra política.

La escasez de vivienda pública

"Este Gobierno que supuestamente es progresista lo que le importa es el relato, o sea, la apariencia, pero no el contenido. ¿Y por qué digo esto? Porque les importa un diablo, a este Gobierno y a los anteriores hablo también del Partido Popular, el problema de la vivienda", señaló Nart dejando claro que la crítica no solo va dirigida al Gobierno de Sánchez sino también a legislaturas anteriores.

De esta manera, el ex diputado del Parlamento Europeo argumentó que realmente cuando comenzó a producirse "el escándalo actual" es que decidieron reaccionar a la situación creando el dichoso decreto de la vivienda que "lo que hace es expulsar del mercado a posibles personas que puedan alquilar un piso o bien únicamente alquilarlo a personas que tengan unas garantías extremas".

Teniendo esto en cuenta, Nart explicó que lo verdaderamente importante es la vivienda pública y que "ni este Gobierno ni los anteriores" han optado por construir estos inmuebles.

"La vivienda pública tiene dos componentes importantes, el primero que puede solucionar casos gravísimos de situación de tensión social y el segundo que estás marcando el precio del mercado, porque estás poniendo la vivienda pública a un precio muy competitivo", explicó el ex diputado.

Además de esto argumentó que Europa tiene "cuatro veces más" vivienda pública que España. Lo cual permite que en otros países, que también están pasando por una situación complicada en términos de inmuebles, no se tengan mercados tan tensionados.

Los datos acompañan el argumento. España cuenta con un parque de vivienda pública y social del 1,5% y el 3,3% del total de viviendas, mientras que la cifra de la Unión Europea se sitúa en el 8% del total, según el Observatorio de la Vivienda.

Nart explicó que el motivo de esta vasta diferencia en materia de vivienda pública entre España y Europa es producto de que cuando fue la época del "boom del ladrillo", alrededor del "20% del terreno pasa al Ayuntamiento" con el objetivo de que se construyan estos inmuebles.

Sin embargo, el político expuso que esto no se hizo así en muchas administraciones: "Lo que hacían con ese 20% es que lo ponían en el mercado a precio público y ganaban un dinero, pero no hicieron vivienda social, por lo tanto aquí estamos ante la impostura de 'vamos a hacer algo social'", reclamó.

En otras palabras, en España se impulsa la conocida Vivienda de Protección Oficial que está enfocada tradicionalmente a la venta a precio limitado en lugar de un alquiler social y, tras perder su protección, gran parte pasó al mercado libre.

Todo esto también ha llevado a que la construcción pública en España haya caído drásticamente en el 2013.

Los decretos de la vivienda

Con todo esto, el ex diputado de Ciudadanos dejó claro que los mencionados decretos de vivienda no son la solución a esta crisis y, además, no dudó en sentenciar que "este decreto en principio está en nulidad plena porque está atentando contra algo fundamental que es el fraude de ley".

"Cuando en el Congreso de Diputados hace unos días se rechaza, Pedro Sánchez lo que dice es que ese Congreso es antisocial, o sea cuando la voluntad popular no le gusta, él es la voluntad popular", criticó Nart señalando que frente a esta situación el Presidente del Gobierno opta por pasar dichos decretos a la Diputación Permanente.

La Diputación Permanente del Congreso es un órgano especial que tiene como responsabilidad velar por los poderes de la Cámara del Congreso cuando ésta no está reunida.

Al convocar elecciones el próximo 29 de noviembre se disuelven las Cortes y en vista de que ambos decretos de vivienda fueron aprobados después de esto le corresponde a la Diputación Permanente revisarlo y convalidar o derogar esta norma ya rechazada por las Cortes.

Frente a este contexto algunos han argumentado que esta actuación por parte del Gobierno podría considerarse un fraude. Sin embargo, el medio Maldita.es habló con varios juristas al respecto que no llegaron a una conclusión conjunta.

Algunos argumentaron que no hay fraude con que la Diputación Permanente convalide un decreto ley ya rechazado siempre y cuando se haya llevado a cabo el procedimiento correcto y no se busque utilizar esta norma para conseguir lo que otra normativa prohíbe.

Por el contrario, otros juristas argumentan que podría ser considerado un fraude a la Constitución por el cambio de mayorías en la Diputación Permanente y que los textos presentados son sustancialmente iguales.

En medio de esta disyuntiva, Javier Nart sigue teniendo claro que la clave no está en la aprobación de estos decretos que según él sí constituyen un "fraude de ley", sino más bien en la construcción de un parque de vivienda pública.