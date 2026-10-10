Julia Oliver y Lara Díaz, madres emprendedoras: "Empezamos con 50.000 euros de capital propio"

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LO ESENCIAL Las claves Julia Oliver y Lara Díaz crearon la marca de calzado 'barefoot' Muris Brand tras identificar una falta de oferta para sus propios hijos. Iniciaron el negocio con 50.000 euros de capital propio y han financiado su crecimiento mediante la reinversión de beneficios y crédito bancario. La empresa cerró 2025 con 4 millones de euros de facturación y proyecta alcanzar los 6 millones para el año 2027. Cuenta con unos 200 puntos de venta, canal 'online' y ha ampliado su catálogo a calzado de adulto tras trasladar su producción a Asia para ganar escala.

Cuando Julia Oliver y Lara Díaz empezaron a buscar zapatos para sus hijos, se encontraron con un problema que, con el tiempo, acabaría convirtiéndose en una oportunidad empresarial: la oferta de calzado infantil barefoot era todavía limitada.

De aquella necesidad nació Muris Brand. La compañía, fundada por ambas emprendedoras, comenzó centrada en el calzado infantil y ha ido ampliando su propuesta hasta convertirse en una marca de calzado barefoot para toda la familia.

Para Oliver y Díaz, el momento decisivo llegó cuando comprobaron que aquella necesidad no era exclusivamente suya. "Al ver que no éramos las únicas que teníamos esta necesidad y que la oferta era todavía limitada, empezamos a pensar que podía existir una oportunidad de negocio", explican.

"Desarrollar un calzado que cumpliera con nuestras necesidades fue uno de los mayores retos" Julia Oliver y Lara Díaz, fundadoras de Muris Brand

Convertir esa idea en una empresa no fue inmediato. Uno de los principales obstáculos estuvo precisamente en el producto. Las fundadoras querían desarrollar un calzado que respondiera a los principios del barefoot, pero que además tuviera una estética cuidada.

"Encontrar ese equilibrio entre funcionalidad, comodidad y estética nos llevó mucho aprendizaje y también mucho tiempo", reconocen.

Desde entonces, la compañía ha seguido una estrategia de crecimiento a pulmón, reinvirtiendo beneficios y recurriendo posteriormente a financiación bancaria a medida que aumentaba su tamaño.

"Empezamos Muris con 50.000 euros de capital propio y hemos ido financiando el crecimiento con la reinversión de beneficios", añaden.

Julia Oliver y Lara Díaz. Cedida.

La decisión de no acudir a rondas de inversión responde, explican sus fundadoras, a una voluntad de mantener el control de la compañía y proteger su participación en ella. "Nunca hemos querido que la falta de financiación externa limitara nuestro crecimiento, pero sí crecer de forma sostenible", aseguran.

El resultado de esta estrategia es una empresa que, según los datos facilitados por sus fundadoras, cerró 2025 con una facturación de 4 millones de euros y prevé alcanzar los 4,5 millones en 2026.

Una cifra que refleja un ritmo de crecimiento más moderado que el de sus primeros años y que encaja con el cambio de prioridades de Muris: tras una primera etapa de fuerte expansión, ahora el objetivo pasa por consolidar la estructura y seguir creciendo de manera sostenible.

De cara a 2027, las fundadoras sitúan la meta en los 6 millones de euros de volumen de negocio, con el foco puesto en continuar ampliando la compañía sin perder el control sobre su evolución.

"El producto siempre ha sido una de las partes más importantes y donde más esfuerzo hemos puesto" Julia Oliver y Lara Díaz, fundadoras de Muris Brand

El aumento de la demanda también ha obligado a modificar la estructura productiva. Muris comenzó fabricando en Portugal, pero el incremento de volumen llevó a la compañía a buscar fabricantes en Asia con mayor capacidad.

"Gestionar una cadena de producción internacional supone, sobre todo, una mayor complejidad", explican.

El cambio también ha tenido un efecto sobre la estructura de costes. Los mayores volúmenes han permitido a Muris ser más competitiva, aunque la producción internacional incorpora otros gastos, como transporte, aranceles y logística. A ello se suma su apuesta por materiales veganos, reciclados y plant-based.

Sin embargo, la respuesta de Muris no siempre pasa por trasladar completamente esas subidas al consumidor. "Muchas veces hemos tenido que asumir parte de ese coste y renunciar a una parte de nuestro margen para intentar mantener unos precios razonables para el cliente", reconocen.

Julia Oliver y Lara Díaz. Cedida.

Es una decisión que afecta directamente a la rentabilidad. Las fundadoras aseguran que prefieren asumir parte de la presión antes que reducir la calidad del producto para abaratar costes.

"Son materiales que, en muchos casos, tienen un coste superior, pero no queremos renunciar a ellos únicamente para mejorar nuestros márgenes", sostienen.

Expansión comercial

La expansión comercial ha sido uno de los grandes hitos de Muris. La marca cuenta ya con alrededor de 200 puntos de venta, además de su canal online.

Ahora la mirada está puesta especialmente en Europa. Las fundadoras quieren aumentar progresivamente su presencia internacional y continuar ampliando la distribución.

El crecimiento no se limita tampoco al público infantil. Muris amplió su oferta a mujer y hombre en 2024, una decisión que permite a la compañía abordar nuevos segmentos dentro del mismo mercado.

"Queremos que el consumidor pueda encontrar en Muris una opción para cada temporada y ocasión", concluyen.