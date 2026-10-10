José Ortega y Gasset, filósofo: "Ser de izquierda o de derecha es una de las infinitas maneras del hombre para ser un imbécil"

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LO ESENCIAL Las claves José Ortega y Gasset calificó las ideologías extremas de izquierda y derecha como formas de 'hemiplejía moral' en su obra 'La rebelión de las masas'. El filósofo acuñó este concepto para advertir sobre la parálisis del juicio crítico y la pérdida de conciencia intelectual al someterse a un dogma político. Su crítica se enfoca en el fenómeno del 'hombre-masa', quien renuncia a la capacidad de pensar de forma independiente para alinearse ciegamente con un bando. Basado en el perspectivismo, Ortega y Gasset sostenía que la realidad requiere múltiples puntos de vista, por lo que reducir el pensamiento a una sola ideología resulta limitado.

José Ortega y Gasset se erige como una de las figuras intelectuales más influyentes del siglo XX español. Referente indispensable del novecentismo e inspiración directa para la Generación del 27, con integrantes de la talla de Federico García Lorca.

Articuló su pensamiento en torno al perspectivismo, corriente que busca interpretar la realidad a través de la vivencia concreta de cada individuo.

Entre sus escritos destaca La Rebelión de las Masas, ensayo fundamental que analiza la metamorfosis social de la Europa de principios de siglo y la consolidación del fenómeno del 'hombre-masa'.

En el prólogo de dicho escrito se puede leer la frase: "Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral".

La frase del prólogo de La rebelión de las masas, acuña el término 'hemiplejía moral' que hace referencia a la parálisis de conciencia intelectual y moral.

¿Cuál es el contexto histórico?

La versión francesa de La rebelión de las masas fue publicada en el año 1937, es llamativo porque el autor incluyó en la obra, que fue publicada en 1930, un 'Prólogo para franceses' para explicar a los lectores el contexto europeo de la obra.

En dicho prólogo, el autor se enfocó en explicar desde el contexto francés la unidad de Europa frente a los nacionalismos y analiza al 'hombre-masa'.

Es importante acotar que, en el momento en que se publica este ensayo, Europa vive una época de entreguerras, marcada por la crisis del liberalismo, el impacto de la Primera Guerra Mundial y el ascenso del fascismo y el comunismo.

En este contexto, Ortega y Gasset habló en su obra sobre el previamente mencionado 'hombre-masa', refiriéndose al individuo que renuncia a su capacidad de juicio propio para fundirse en una colectividad ideológica.

De esta manera, en la frase citada, el filósofo critica que "ser solo de izquierdas" o "ser solo de derechas" equivale a aceptar solo los argumentos que encajan con la propia doctrina y despreciar todo lo demás.

Esta forma de reducir el diálogo destruye, a su vez, su capacidad de juicio condenando la injusticia del adversario pero justificando la propia.

Con esto, Ortega y Gasset no está criticando tener una posición política, sino juzgar al otro a través de una identidad política.

Teniendo en cuenta que la filosofía del perspectivismo sostiene que la realidad solo se comprende sumando múltiples puntos de vista, con lo cual, centrarse en uno solo, como puede ser una ideología de izquierda o de derechas, es reduccionista y renuncia a una parte esencial de la realidad.

En un mundo polarizado...

Esta frase del filósofo se ha convertido en una cita recurrente en debates sobre la polarización, ya que la situación geopolítica actual ha llevado a replantearse qué significa realmente apoyar a una ideología u otra.

Lo cierto es que la clave radica en evitar convertirse en un 'hombre-masa' y recordar que Ortega y Gasset no pretendía igualar la izquierda y la derecha, sino más bien, advertir de un peligro en el que cada vez caen más personas: sacrificar la integridad moral por pertenecer a un bando político.