Braithwaite, exjugador del Barcelona: "Compré mi primer piso a los 22 años y tengo más de 200 millones en inversiones"

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LO ESENCIAL Las claves Martin Braithwaite ha construido un imperio inmobiliario en Estados Unidos valorado en más de 250 millones de dólares a través de la empresa NYCE Companies. El exjugador del Barcelona comenzó a invertir con 22 años adquiriendo su primera propiedad en Filadelfia por 850.000 dólares junto a su tío Philip Michael. Su modelo de negocio se enfoca en alquileres asequibles para estudiantes y jóvenes, logrando una tasa de ocupación cercana al 98% en sus inmuebles. Además de la inversión, promueve la educación financiera para jóvenes a través de iniciativas como el programa 'The Black One Million'.

Los deportistas de élite vuelven a acaparar la atención mediática hacia una gestión financiera, mientras el debate sobre la vivienda en España alcanza máximos históricos. El caso del delantero Martin Braithwaite destaca al haber edificado un imperio inmobiliario en Estados Unidos que supera los 250 millones de dólares en valoración total.

El danés comenzó su andadura adquiriendo su primera propiedad en Filadelfia con apenas 22 años e invirtiendo unos 850.000 dólares. Aquella operación supuso el germen de NYCE Companies, la firma inmobiliaria que cofundó junto a su tío Philip Michael, empresario que administra más de 1.500 viviendas en la actualidad.

La estrategia del futbolista contrasta con la inversión tradicional del sector inmobiliario. Su modelo de negocio se ha centrado en ofrecer alquileres asequibles para estudiantes y jóvenes trabajadores, habiendo impulsado proyectos clave en áreas universitarias como el complejo The Empire en Filadelfia.

El crecimiento de la cartera inmobiliaria del danés se ha apoyado en la experiencia ejecutiva de Michael. Juntos estructuraron un modelo de desarrollo que no solo construía inmuebles, sino que utilizaba tecnología 'proptech' para optimizar costes de gestión y facilitar el acceso a la propiedad a través de microinversiones para los jóvenes.

El propio Braithwaite ha insistido en que su objetivo con esto era generar un impacto social duradero en barrios con necesidades de regeneración urbana. A juicio del jugador, la clave del éxito no reside en perseguir rentas de lujo, sino en proporcionar inmuebles funcionales con mensualidades ajustadas a la capacidad real de los inquilinos.

Dos pilares clave

La faceta empresarial de Martin Braithwaite también destaca por su vertiente divulgativa a través de iniciativas como The Black One Million, un programa diseñado para formar financieramente a más de 100.000 jóvenes. El jugador defiende la importancia de aprender a gestionar el capital desde las fases más tempranas de la carrera deportiva.

El modelo de inversión impulsado por el danés genera un notable contraste con la situación actual que atraviesa España con los alquileres. Mientras en las grandes capitales se libra un combate entre la escasez de oferta y la alta demanda, la firma del futbolista demuestra la rentabilidad obtenida mediante viviendas de coste moderado.

Al concentrar su oferta en promociones de coste medio y residencias universitarias, la ocupación de sus inmuebles se mantiene cerca del 98% de forma continuada, garantizando un flujo de caja recurrente.

Mientras su carrera alcanza sus últimas pinceladas en Brasil y a sus 35 años, la solidez de su estructura empresarial consolida a Martin Braithwaite como un referente. Es un claro ejemplo de cómo tener visión financiera temprana y elegir a buenos socios pueden transformar el éxito deportivo en un patrimonio corporativo a largo plazo.