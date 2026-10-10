Borja Iglesias (33): "Tengo el 50% de un piso. Por desgracia, comprar una vivienda en Madrid es más que imposible"

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LO ESENCIAL Las claves Borja Iglesias aclara que solo posee el 50% de su piso en Madrid, habiendo adquirido la otra mitad junto a su pareja, María Valero. El futbolista critica los desorbitados precios del mercado inmobiliario madrileño, señalando que comprar una vivienda es imposible incluso para quienes tienen ingresos por encima de la media. El delantero busca utilizar su altavoz público para visibilizar la crisis habitacional y solidarizarse con las dificultades de emancipación que enfrenta la sociedad. Diversos colectivos han valorado de forma positiva sus declaraciones por ayudar a mantener el debate sobre el acceso a la vivienda en el centro de la agenda pública.

El debate sobre el acceso a la vivienda en España ha sumado la voz de perfiles públicos de primer nivel en el panorama deportivo. Las declaraciones del gallego Borja Iglesias sobre la dificultad para comprar inmuebles en Madrid han generado una intensa conversación mediática sobre el encarecimiento de la propiedad residencial.

El delantero quiso matizar en sus perfiles oficiales la situación actual del inmueble que comparte en la capital junto a su pareja. El jugador detalló que posee la mitad de la titularidad de la vivienda, siendo la otra mitad de su pareja, María Valero, debido a los desorbitados costes del mercado madrileño.

La intervención del futbolista busca poner de manifiesto la magnitud de la crisis habitacional que atraviesan las grandes urbes. Al señalar que incluso las rentas superiores a la media encuentran trabas para comprar, el ariete ha querido solidarizarse con las dificultades de emancipación que padece la ciudadanía general.

La matización de Iglesias se produjo tras una serie de especulaciones vertidas en redes sobre sus propiedades inmobiliarias. El gallego aclaró que el inmueble fue adquirido a partes iguales con su novia, quien reside y trabaja en la capital, compartiendo la financiación de la compra.

El deportista subrayó la necesidad de concienciar a la sociedad sobre la paradoja de los precios actuales. A su parecer, el hecho de que un profesional con ingresos elevados como un futbolista reconozca estas barreras demuestra que el problema de la vivienda en España ha alcanzado un carácter sistémico preocupante.

Tengo un piso en Madrid. Concretamente el 50% del piso. El otro 50 es de María, quien vive allí y trabaja allí. Tengo el 50% porque, por desgracia, comprarte un piso en Madrid, aunque seas una persona que ingresa por encima de la media es más que imposible. De eso se queja la gente, de eso me quejo yo y de eso deberíamos quejarnos todos. Pero claro, es mucho mejor poner un tweet del estilo: “Creo que me voy a inventar algo, que total no pasa nada” — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) September 24, 2026

La realidad descrita por Borja Iglesias refleja la brecha existente entre los salarios y la evolución del metro cuadrado. En los últimos ejercicios, la fuerte demanda en Madrid y la escasez de oferta han elevado los precios de compra a máximos históricos, expulsando a miles de familias hacia el alquiler.

Este tipo de posturas por parte de perfiles influyentes ayuda a mantener el derecho a un techo en el centro del debate político. La disposición de atletas profesionales a utilizar su altavoz público fomenta que el problema de la vivienda se aborde desde una perspectiva más bien de interés general.

Diversos colectivos de inquilinos han valorado positivamente el gesto del delantero gallego por afrontar de cara el conflicto residencial. La visibilidad del problema desde ámbitos tan populares en España como el fútbol contribuye a aumentar la presión pública para implementar soluciones eficaces.

Mientras el mercado libre continúe registrando costes inasumibles en materia de vivienda, el acceso para la mayoría de la población seguirá condicionado. Ser consciente de que existen dificultades para comprar pisos es fundamental para reclamar los derechos y empujar a adoptar medidas de contención en las zonas tensionadas.