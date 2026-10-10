El presidente austriaco, Alexander Van der Bellen, asiste a una rueda de prensa en el marco de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Europa Press

Austria da una lección a España: pisos de 70 metros por 500 euros al mes, contratos de por vida y 60% de alquiler público

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves En Viena, el 60% de los residentes vive en viviendas de propiedad municipal o cooperativas subvencionadas, lo que permite ofrecer pisos de 70 metros cuadrados por unos 500 euros al mes. El amplio parque de vivienda pública austriaco logra regular de forma natural los precios del mercado privado al obligar a los arrendadores a competir con tarifas más accesibles. Los contratos de alquiler públicos y cooperativos en Austria son indefinidos y pueden transmitirse entre generaciones, ofreciendo alta seguridad jurídica e impidiendo subidas arbitrarias. España analiza el modelo austriaco para contener los precios, aunque los expertos señalan que se requerirán décadas de inversión sostenida para crear un parque público con un impacto similar.

El debate sobre la vivienda en España ha vuelto a situar el foco en las alternativas que ofrecen otros países de la Unión Europea. Frente a las dificultades para independizarse y las constantes subidas del precio de la vivienda, el sistema implementado en Austria emerge como un ejemplo de estabilidad y accesibilidad financiera.

El caso austriaco destaca por ofrecer alquileres de 70 metros cuadrados por importes que rondan los 500 euros mensuales en Viena, su capital. Esta cifra contrasta con la realidad de ciudades como Madrid o Barcelona, donde el precio fácilmente se duplica o triplica en el mercado libre, absorbiendo más del 50% del sueldo medio.

La clave de este rendimiento reside en una estrategia pública sostenida durante décadas que protege al inquilino de la especulación. El sistema combina una elevada oferta estatal de inmuebles con una regulación estricta que impide incrementar las cuotas sin un control, garantizando la función social del suelo urbano.

La clave del éxito austriaco se cimenta en la dimensión de su parque público de viviendas. Alrededor del 60% de los residentes en Viena vive en pisos de propiedad municipal o gestionados por cooperativas subvencionadas, lo que convierte a la administración pública en el principal actor inmobiliario.

Esta masa crítica de vivienda estatal permite fijar los precios de referencia para todo el sector, forzando a los propietarios privados a competir con tarifas mucho más razonables. Al no depender de rentabilidad a corto plazo, el Ayuntamiento vienés reinvierte los ingresos de las rentas en la edificación continuada de promociones.

Contratos indefinidos y protección jurídica frente a la especulación

La estabilidad del inquilino en Austria no se basa únicamente en el precio mensual, sino en la seguridad jurídica que ofrecen los caseros. Tanto los contratos públicos como gran parte de los concertados con cooperativas se firman con carácter indefinido, eliminando la incertidumbre de rescisiones imprevistas o revisiones al alza.

Esta continuidad contractual permite desarrollar proyectos a largo plazo sin temor a ser expulsados de su barrio por incrementos inesperados e inasumibles. Los arrendamientos se transmiten en ocasiones entre generaciones, consolidando el alquiler como un modo de vida estable y no como una fase previa.

En el mercado privado, las leyes austriacas imponen límites estrictos a los precios en función de la antigüedad del edificio y sus prestaciones. Las revisiones de las mensualidades están indexadas a la inflación oficial de forma transparente, impidiendo que los arrendadores suban el importe arbitrariamente según la escasez en zonas tensionadas.

Las administraciones públicas españolas observan con atención este esquema para intentar acoplar mecanismos de contención en las grandes urbes. Sin embargo, los expertos advierten de que la brecha necesitará varias décadas de inversión para construir un parque público con capacidad real de intervenir e influir eficazmente.