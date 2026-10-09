Agostina Menéndez, una joven argentina afincada en Sitges que admite haber sentido soledad al llegar a España. YouTube - Agos Menéndez.

Una joven argentina en España: "La soledad es lo más duro de emigrar, tuve que dejar el miedo de lado para cumplir mi sueño"

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LO ESENCIAL Las claves Agostina Menéndez, una joven argentina de 25 años que emigró a España, asegura que la soledad y la dificultad para hacer amigas son los aspectos más duros de este proceso. La joven advierte de que emigrar está sobrevalorado porque se suele romantizar en redes sociales, ocultando los inicios difíciles en habitaciones compartidas. Tras comenzar en empleos precarios, Agostina logró mejorar su situación económica al trabajar en remoto y como modelo en la localidad de Sitges. A pesar de las dificultades iniciales, destaca la seguridad en España frente a Argentina como una de las principales ventajas de su nueva vida.

La soledad es uno de los principales retos a los que se enfrenta una persona inmigrante. Según el Barómetro de la Soledad No Deseada en España, un 30 % de los extranjeros que vienen a vivir a nuestro país se siente solo. En comparación, la cifra dobla el porcentaje de los españoles que acusan soledad.

Un ejemplo de esta situación es Agostina Menéndez, una joven argentina de 25 años que vive en Sitges desde los 21: "La soledad es lo peor de emigrar; si no te acostumbras a hacer las cosas sola y ser tu mejor compañía, lo pasas súper mal".

"Yo por ejemplo siempre voy a tomar un café sola, asisto a eventos o compro ropa sola", ejemplifica en su canal de YouTube, Agos Menéndez. "Me costó mucho hacer amigas", añade.

Según Agostina, "emigrar está sobrevalorado porque se romantiza muchísimo en redes sociales". "La gente te muestra su vida perfecta después de 4 o 5 años, pero no cuando vivía en una habitación compartida", apunta.

Otro de los problemas a los que se enfrentó fue la búsqueda de un trabajo bien pagado. "Intenté buscar un apartamento para alquilar, pero no lo conseguí porque te piden antigüedad en un trabajo, un contrato, una nómina y mínimo dos personas que ganen 3.000 € entre los dos", explica

"Yo no tenía nada de eso y obviamente terminé viviendo en una habitación", admite. Sobre su primer empleo, detalla que fue duro: "Trabajé en un restaurante, no me gustaba nada y estaba deprimida...".

Después de varios meses, logró encontrar empleo como modelo y trabajar en remoto: "Empecé a generar dinero como modelo y me pagaban 300 o 400 euros, estaba súper contenta".

Las diferencias entre Argentina y España

Pese a las dificultades económicas y emocionales, Agostina lista las ventajas que ha encontrado en España en comparación a Argentina. Una de ellas es la seguridad: "En Argentina te pueden robar hasta en el barrio más elegante o en el más humilde".

"Aquí tienes la libertad de andar con el teléfono en la mano o caminar sola de noche sin estar pendiente a nada", defiende.

Otro de los aspectos positivos que destaca de España es la seguridad vial: "Aquí los coches frenan en los pasos de peatones, en Argentina puedes estar esperando 10 minutos sin que te dejen pasar".

Para concluir, Agostina termina con una reflexión motivacional: "Deja el miedo a un lado, no puedes esperar para empezar a cumplir tus sueños porque la vida no es tan larga".