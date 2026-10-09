Una de las actuaciones del Circo Atayde. Cedida.

Este show de 120 minutos aúna todos los elementos circenses para que disfruten niños y mayores

Gran Fiesta del Circo del 9 al 18 de octubre en Madrid: acrobacias, payasos y sorpresas en un espectáculo con más de 138 años y desde 17 euros

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LO ESENCIAL Las claves El histórico Circo Atayde Hermanos de México debuta por primera vez en Europa del 9 al 18 de octubre en el Teatro Circo Price de Madrid. Con más de 138 años de trayectoria, el espectáculo es dirigido actualmente por la cuarta y quinta generación de la emblemática familia circense. La función de dos horas ofrece acrobacias de alto riesgo, payasos, dirección escénica de primer nivel y música de orquesta en directo. Las entradas para disfrutar de esta histórica propuesta cultural en la capital española están disponibles desde 17 euros.

Bajo la carpa y una pista circular, las emociones de pequeños y mayores convergen en un espacio mágico donde el tiempo parece detenerse: el circo.

La tradición de este espectáculo en México alberga una de las historias culturales más fascinantes.

Sus primeras manifestaciones se remontan a la época prehispánica, cuando ya se realizaban asombrosas exhibiciones de acróbatas y contorsionistas ante la mirada del público.

Más tarde, ya en tiempos de virreinato, artistas españoles llevaron sus acrobacias a las plazas públicas, consolidando un arte que acabaría convirtiéndose en un pilar fundamental de la identidad mexicana.

El nacimiento de una leyenda

El 26 de agosto de 1888 nació un mito en la ciudad de Mazatlán: el Circo Atayde Hermanos.

Aquel día, Aurelio Atayde Guizar, acompañado por su familia, ofreció la primera función del que se convertiría en el gran referente del circo mexicano.

Desde entonces, el apellido Atayde es un símbolo de la cultura popular, que ha llevado las risas y el espectáculo a través de las generaciones.

Un hito sin precedentes

Ahora, por primera vez en 138 años, la emblemática compañía mexicana da el salto internacional más importante de su historia al cruzar el Atlántico para debutar en Europa.

Del 9 al 18 de octubre, el Teatro Circo Price –espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid– acogerá las galas del Circo Atayde Hermanos.

Detrás de esta histórica llegada a España se encuentra el liderazgo de la cuarta y quinta generación de la familia –con Alfredo, Maritza, Andrés y Javier al frente–.

Su gran mérito ha sido preservar el legado histórico de la familia, pero sin renunciar a la evolución artística.

Para Alfredo Atayde es "un honor y un privilegio poder llegar a Europa por primera vez" en la historia de este circo.

"Europa, cuna del circo, significa para nosotros una responsabilidad aún mayor al representar el arte y cultura del circo mexicano. El esfuerzo y trabajo que hacemos en conjunto con el Teatro Circo PRICE se verá reflejado en cada función dejando el corazón en escena del circo clásico de México", asegura el artista.

Un espectáculo completo con orquesta en directo

Durante dos horas de función (de miércoles a domingo), pequeños y mayores podrán disfrutar de los elementos más puros de la experiencia circense: acrobacias de alto vuelo, números de gran riesgo, la actuación de un payaso entrañable y sorpresas constantes sobre la pista.

Uno de los mayores atractivos del Circo Atayde Hermanos es la presencia de una orquesta en vivo bajo la dirección musical de Carlos Alberto Ramírez, que envuelve cada número en una atmósfera vibrante y emotiva.

Además, en el plano conceptual, la propuesta cuenta con la dirección escénica de Artús Chávez y Alfredo Atayde, garantizando un equilibrio perfecto entre calidad técnica, humor y emoción.

A lo largo de más de cien años, el Circo Atayde se ha erigido en un pilar fundamental del espectáculo mexicano, cautivando a familias enteras y preservando intacta la esencia del arte circense generación tras generación.

Ahora, madrileños y visitantes podrán disfrutar de este show durante 10 días.

Las entradas ya están disponibles en la web del Teatro Circo Price desde 17 euros.

"Gran Fiesta del Circo del 9 al 18 de octubre en Madrid: acrobacias, payasos y sorpresas en un espectáculo con más de 138 años y desde 17 euros", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Teatro Circo Price.