El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Europa Press

Dinamarca da una lección a España con la jubilación: pensiones de 2.500 euros y derecho a seguir trabajando

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LO ESENCIAL Las claves Dinamarca cuenta con el tercer mejor sistema de pensiones según el Índice Global de Pensiones, frente a la posición 26ª que ocupa España. La pensión media danesa oscila entre los 2.500 y 2.800 euros al mes, superando notablemente los 1.574,9 euros de media en España. El modelo danés se financia mediante impuestos generales y un ahorro obligatorio del 12 % al 15 % del sueldo invertido en mercados financieros. La edad de jubilación en Dinamarca es de 67 años con previsión de subir a 70 en 2040, y a diferencia de España, se incentiva seguir trabajando tras jubilarse.

Los países escandinavos suelen ser ejemplo de muchas cosas. Una de ellas son sus sistemas de pensiones. En el caso de Dinamarca, su fama es tal que se sitúa como el tercer mejor valorado por el Índice Global de Pensiones del Mercer CFA Institute.

Mientras tanto, España ocupa la 26ª posición de los 52 sistemas de pensiones que evalúa este estudio. ¿Pero qué hay de diferente en el método danés? Para empezar, se trata de un sistema público-privado que fija la edad de jubilación de acuerdo a la esperanza de vida de cada generación.

Además, la pensión media en el país nórdico oscila entre los 2.500 y los 2.800 euros, según los datos del Instituto Nacional de Estadística de Dinamarca. En España, en cambio, un jubilado cobró de media 1.574,9 euros en agosto, tal como reflejan los datos del Ministerio de Seguridad Social.

¿Cómo funciona el sistema de pensiones danés?

La clave del sistema de pensiones de Dinamarca es que no asfixia las nóminas de los trabajadores con cotizaciones sociales elevadas. Por contra, la pensión básica se financia por dos vías:

Impuestos generales .

. Un modelo de ahorro masivo en el que un porcentaje del sueldo —12 o 15 % — se invierte de forma obligatoria en mercados financieros.

De esta forma, el 90 % de los trabajadores se acoge a esta pensión corporativa regulada mediante convenio colectivo. Cuando un empleado se jubila, este cobra la base pública más todo el capital privado que ha ido acumulando año tras año.

Ese fondo es de su propiedad e incluso se puede heredar. Así, el sistema es capaz de ajustarse a los cambios demográficos, cambiando la edad de jubilación en relación a la longevidad media.

¿Cuál es la edad mínima de jubilación en Dinamarca?

La edad mínima de jubilación actual en Dinamarca es de 67 años, aunque se prevé aumentarla progresivamente hasta los 70 años en 2040. Es, por tanto, una de las edades de jubilación más exigentes de Europa.

No obstante, no es que el Gobierno danés lleve a cabo aumentos de la edad de jubilación o recortes impopulares en las pensiones, ya que el modelo se reconfigura automáticamente.

Por contra, la edad de jubilación ordinaria en España se sitúa de forma fija en los 65 años tras cotizar más de 38 años y 6 meses.

Sin embargo, mientras en España la Seguridad Social restringe o prohíbe la compatibilidad de la pensión con el trabajo, en Dinamarca se incentiva para seguir cotizando.