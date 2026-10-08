Telepizza sigue apostando por sorprender a sus consumidores con recetas que invitan a reunir a todos los seres queridos

Pizza y burger en un mismo bocado: la novedad de Telepizza para juntar a todos alrededor de la mesa

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LO ESENCIAL Las claves Telepizza lanza la Telepizza Burger, una receta que fusiona pizza y hamburguesa para resolver la elección entre ambas opciones. La nueva pizza combina salsa barbacoa HEINZ®, queso cheddar, carne de vacuno y bacon. Los clientes pueden elegir masa madre por 1 euro adicional. La Telepizza Burger se incorpora a las promociones a domicilio de web y app, con opciones desde 7,95 euros por pizza.

Telepizza sigue apostando por sorprender a sus consumidores más "disfrutones" con recetas que invitan a reunir a todos los seres queridos alrededor de una mesa.

Con la nueva Telepizza Burger, la marca pone fin a la eterna discusión sobre qué pedir, uniendo ambas opciones en una sola propuesta que permite saborear, en cada bocado, lo mejor de los dos mundos.

Elaborada con un generoso chorreo de salsa HEINZ®, esta novedad combina salsa barbacoa, queso cheddar, carne de vacuno y bacon, dando como resultado una receta que conquista por igual a los fans de la pizza y de las hamburguesas.

Además, quienes quieran llevar su pedido al siguiente nivel pueden pedirla con masa madre por sólo 1€ más.

Para acercar esta receta al mayor número de personas posible, Telepizza incluye esta pizza en toda su arquitectura promocional: “TusTresxMenos”, tres pizzas por sólo 7’95 € cada una; “TusDosxMenos”, dos pizzas por sólo 7’95 € cada una, y “Pizza Loca”, una pizza por sólo 9’95€. Unas promos disponibles a domicilio a través de web y app.

Telepizza, para compartir los grandes momentos

Desde sus inicios, Telepizza es conocida por el secreto de su masa única. Esto, junto con sus recetas míticas, la ha convertido, durante casi 40 años, en un ingrediente indispensable de celebraciones, reuniones y sobremesas.

Ese sabor característico, cuidado hasta el último detalle, sigue siendo hoy su seña de identidad y la razón por la que sus icónicas motos rojas continúan recorriendo las calles llevando tanto las pizzas favoritas de sus clientes como sus últimas novedades.