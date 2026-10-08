Miguel Ángel García: “Las elecciones no afectan en nada a la revalorización de las pensiones”

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LO ESENCIAL Las claves Miguel Ángel García, profesor de la URJC e investigador de Fedea, asegura que el adelanto electoral no afectará a la revalorización de las pensiones en 2027. La subida está ligada por ley a la media de las tasas interanuales del IPC entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026. El dato definitivo de inflación se conocerá el 15 de diciembre y la revalorización podría rondar el 3,5%, a falta de confirmación. El Ejecutivo deberá aprobar un real decreto-ley a finales de año para aplicar la actualización, incluso con las Cortes disueltas o sin Presupuestos.

El próximo 29 de noviembre los españoles tienen una cita con las urnas tras el adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Y varios son los colectivos que pueden tener dudas sobre cómo van a quedar determinados aspectos. Uno de ellos es el de los pensionistas, ya que dicha fecha se acerca bastante a la que debe anunciar la revalorización de lo que van a cobrar en 2027.

“La convocatoria electoral no afecta en nada a la próxima revalorización de las pensiones de la Seguridad Social”, afirma Miguel Ángel García en 65YMAS.

Fecha clave

El profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) e investigador de Fedea argumenta sus palabras subrayando que “la ley en vigor recoge la actualización de las pensiones en función del Índice de Precios de Consumo (IPC) en el mes de enero”.

Y prosigue indicando que “además, para ese tiempo debería haber gobierno, salvo que se repitieran por falta de mayorías".

Recordemos que, en España, son 10,8 millones de personas las que perciben algún tipo de pensión (contributivas, no contributivas y clases pasivas).

Volviendo a las palabras del profesor, la revalorización de las pensiones no está en entredicho tras la convocatoria de elecciones. Porque la subida de las mismas está vinculada al IPC, por la ley 21/2021, de 28 de diciembre.

Además, y según la Ley General de la Seguridad Social, deben revalorizarse al comienzo de cada año según la media de las tasas interanuales del IPC de los doce meses anteriores a diciembre. Es decir, en este caso, de noviembre de 2025 a noviembre de 2026.

Será alrededor del 25 de enero (la fecha depende del banco donde tengan el ingreso) cuando los pensionistas recibirán la primera pensión aumentada con el IPC. ¿Cuánto? A falta de saber el dato definitivo, y vistos los últimos incrementos de precios, podría estar alrededor del 3,5%.

¿Cuándo se conocerá el dato definitivo de la inflación? El próximo 15 de diciembre.

Eso sí, aunque las Cortes estén disueltas, y no haya presupuestos (según el real decreto-ley 3/2026 la revalorización no está vinculada de forma automática a una prórroga presupuestaria), el Ejecutivo debe aprobar un real decreto-ley a finales de año para hacer realidad la actualización.

Algo que no sería novedoso ya que se ha dado en otros años sin PGE. Y suele ser en el último Consejo de Ministros del año.