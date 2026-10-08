Un electricista, sobre reformar una casa: "El precio de solucionar las averías puede llegar a los 650 euros"

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LO ESENCIAL Las claves El electricista Francisco Javier Martín señala que solucionar las averías eléctricas domésticas más comunes suele costar entre 150 y 650 euros. El trabajo más costoso realizado por el especialista en una vivienda particular superó los 30.000 euros debido a instalaciones obsoletas o daños graves. Aumentar el amperaje de un automático sin cambiar el cable o sobrecargar regletas baratas con aparatos de gran potencia son errores comunes que pueden causar incendios. El experto advierte que las instalaciones antiguas quedan obsoletas por el uso de nuevos dispositivos y aconseja revisarlas periódicamente para evitar accidentes.

Mantener la instalación eléctrica de una vivienda en buen estado es indispensable para evitar incidentes graves. Así lo explica el electricista Francisco Javier Martín Martín, al frente de FJM Electricidad, en EL ESPAÑOL, que señala que resolver los fallos domésticos más comunes es una inversión muy acotada.

"El precio de solucionar las averías más habituales suele oscilar entre los 150 y los 650 euros", explica el madrileño. El importe final varía en función del tipo de problema detectado y de la complejidad técnica necesaria.

Sin embargo, cuando una instalación queda totalmente obsoleta o sufre daños severos, el presupuesto puede llegar a dispararse. De hecho, revela que su trabajo más caro realizado en una vivienda particular superó los 30.000 euros.

En su actividad semanal, el especialista atiende de dos a tres avisos por malas conexiones o cables mal protegidos. Asimismo, registra hasta tres intervenciones semanales por saltos intempestivos del diferencial o falta de suministro.

"Lo más habitual son las averías provocadas por malas conexiones o cableados sin la protección adecuada", detalla. Los problemas surgen frecuentemente tras conectar aparatos de gran consumo en puntos no preparados.

Errores comunes

En los errores más graves cometidos por los propietarios, destaca el aumento del amperaje del automático sin cambiar el cable. Esta práctica de bricolaje casero impide que la protección actúe antes de una sobrecarga.

Para evitar situaciones de riesgo, es imprescindible adaptar la sección del cableado antes de modificar las protecciones: "Esto puede provocar un sobrecalentamiento de los conductores y llegar a causar un incendio", advierte el técnico.

A esta situación se suma el uso inadecuado de alargadores y aparatos de gran consumo en el hogar. Los calefactores eléctricos portátiles, las regletas de baja calidad o no homologadas y los electrodomésticos de alta potencia concentran la gran mayoría de las sobrecargas.

"Un error muy habitual es conectar equipos de mucha potencia a regletas que no están dimensionadas para soportar esa carga", indica el electricista. Además, advierte que la práctica de encadenar varios adaptadores entre sí puede generar sobrecalentamientos silenciosos y derivar en accidentes graves.

Por otro lado, el envejecimiento de las viviendas representa un desafío técnico importante. El aumento masivo de dispositivos en los hogares ha dejado obsoletas muchas instalaciones antiguas que carecen de toma de tierra: "Pensar que la instalación es para toda la vida es un error grave; requiere revisiones periódicas", advierte Javier.

Las nuevas tecnologías como la recarga de vehículos eléctricos destacan entre las solicitudes con mayor crecimiento. El experto de FJM Electricidad desaconseja utilizar enchufes convencionales sin circuito dedicado y recomienda, en su lugar, instalar un control dinámico de carga y probar el botón de test del diferencial una vez al mes para evitar accidentes.