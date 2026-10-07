Aitor Guisasola, conocido por su canal de YouTube Un Abogado contra la Demagogia Guisasola Abogados

Aitor Guisasola, abogado: "Pedro Sánchez ha alterado las normas de la democracia para su propio beneficio"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Aitor Guisasola analiza el adelanto electoral del 29 de noviembre y califica la situación de España como la más grave de las últimas cinco décadas. El abogado acusa a Pedro Sánchez de alterar las normas democráticas en beneficio propio y vincula su continuidad en el poder con los procedimientos judiciales de su entorno. Guisasola señala la falta de acceso de los jóvenes a la vivienda como síntoma de un «país fallido» y reclama un cambio de Gobierno. Aunque pide desalojar a Sánchez, también critica al PP y propone una transformación radical del sistema hacia la democracia directa y sin partidos políticos.

El adelanto de las elecciones generales ha abierto un nuevo escenario político en España y ha provocado reacciones entre ciudadanos, analistas y figuras públicas.

La convocatoria para el próximo 29 de noviembre pone fin a la actual legislatura y da comienzo a una campaña en la que asuntos como la vivienda, la economía y la situación institucional volverán a ocupar el centro del debate.

Entre las voces que han reaccionado al anuncio se encuentra la del abogado Aitor Guisasola, conocido por su canal de YouTube Un Abogado contra la Demagogia.

En su último vídeo, analiza el adelanto electoral y expone su particular visión sobre el futuro político de Pedro Sánchez, las opciones de voto y el escenario que puede abrirse después de los comicios.

Guisasola considera que España atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. "Creo que la situación de España en estos momentos es la más grave, la más grave que hemos vivido en los últimos 50 años", asegura.

En su opinión, el actual presidente del Gobierno debería haber abandonado el cargo mucho antes y sostiene que su actuación ha alterado el funcionamiento de las instituciones.

"Pedro Sánchez ha alterado las normas de funcionamiento de una democracia para su propio beneficio", afirma el abogado, que también se refiere a los procedimientos judiciales relacionados con el entorno del presidente.

"Está cercado por la corrupción, el 'Caso Cloacas', el 'Caso Begoña Gómez', por el tema de la financiación irregular del Partido Socialista, por tantas y tantas cosas", recuerda.

En este contexto, Guisasola vincula la permanencia de Sánchez en el poder con su situación judicial.

"Su única posibilidad de no acabar en el banquillo y después en Soto del Real es seguir en el poder porque, de esa manera, tendrá la posibilidad del suplicatorio, del indulto, de la amnistía o de lo que quiera", sostiene.

El abogado también pone el foco en la vivienda y en las dificultades de los jóvenes para acceder a ella. "Un país donde un joven no puede independizarse porque su sueldo no le llega ni de risa para comprarse una vivienda es un país fallido", afirma.

Ante las elecciones, Guisasola considera que debe producirse un cambio de Gobierno. "Obviamente, hay que echar a Pedro Sánchez. Eso es lo más urgente de todo. Lo más urgente", señala.

Sin embargo, también marca distancias con el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo. "Votar al PP al final no va a cambiar nada, nada. Es el PSOE azul", afirma.

Su análisis llega incluso a plantear un posible regreso de Sánchez tras una eventual derrota electoral. "Si ahora consigo volver a ser presidente, muy bien, y si no lo consigo, volveré, porque no me pienso ir", sostiene.

Por último, Guisasola plantea una transformación profunda del sistema político español: "El cambio en España tendría que ser de sistema radical, de sistema democrático radical, con desaparición de los partidos políticos, democracia directa".