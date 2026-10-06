Volodymyr, arquitecto: "Llegué en 1999 sin hablar español y tuve que empezar desde cero en el sector de la construcción"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Volodymyr Ihoshyn llegó a España desde Ucrania en 1999 sin hablar español y comenzó como ayudante en reformas de viviendas. Aprendió castellano de forma autodidacta y progresó de trabajos manuales a asumir responsabilidades de dirección de obra. Fundó su primera empresa en 2004, pero la crisis de 2008 le obligó a cerrarla y reorientarse como autónomo en reformas. Junto a su esposa creó Mi Ventana, premiada por Kömmerling en 2025, y defiende la construcción como una vía de integración.

El sector de la edificación en España cuenta con historias donde la formación académica y la resiliencia se entrelazan para transformar el futuro de sus protagonistas.

Volodymyr Ihoshyn, graduado con título universitario en la Facultad de Arquitectura de Kiev (Ucrania), tomó la decisión de emanciparse a España en mayo de 1999 en busca de una nueva vida. Allí empezó desde cero trabajando en las reformas de viviendas como un simple ayudante.

Para comunicarse se apoyó en el polaco junto a otros trabajadores de Europa del Este. Tras sus primeras jornadas en la construcción, reconoce que aprendía castellano de forma autodidacta escuchando casetes en un Walkman durante su tiempo libre.

Su rápido progreso en el idioma le permitió convertirse en pintor y ascender en el entorno laboral: "Pasé de realizar trabajos manuales a asumir responsabilidades de dirección de obra", asegura Volodymyr para EL ESPAÑOL.

Aquel importante salto supuso pasar a gestionar la parte más técnica de los proyectos y dar un paso gigantesco en su trayectoria profesional. En 2004 fundó su primera empresa, con la que construyó chalets e incluso un edificio de tres plantas.

Sin embargo, la crisis de 2008 le obligó a cerrar y reorientarse como autónomo en reformas: "En la trayectoria de cualquier emprendedor es fundamental saber adaptarse y levantarse", declara el arquitecto. Aquella etapa le ayudó a comprender la importancia de tener agilidad mental y flexibilidad frente a los problemas.

Entre 2012 y 2014 logró consolidar su reputación gracias a las recomendaciones directas. La llegada de clientes por recomendación directa le permitió consolidar una reputación sólida en Madrid, dejando atrás la búsqueda activa de trabajo.

Filosofía de trabajo

Más tarde fundó Mi Ventana junto a su esposa, llegando a ganarse un nombre en el sector: "En 2025 recibimos el premio Kömmerling a la Excelencia en Atención al Cliente", reconoce Volodymyr.

Actualmente impulsa servicios integrales de aislamiento térmico, climatización eficiente y suelo radiante. Mantiene viva su filosofía de vida, destacando que su lema siempre ha sido "no tirar la toalla".

Volodymyr recibe un premio. EE

A lo largo de más de 25 años en España, Ihoshyn ha presenciado la evolución de costes e inflación. Sobre el papel del oficio en la integración, sostiene que "la construcción es una vía muy sólida".

"El trabajo no es solo ganarte la vida, es la forma de integrarte", reflexiona Ihoshyn. Para el técnico, disponer de un oficio y tener disposición por aprender son las llaves para abrirse camino y construir un proyecto profesional sólido.