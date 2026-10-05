Venden una casa rural de 1.692 m² con piscina, chimenea, jardín y finca rústica de 18.523 m² a 45 minutos de Madrid

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Una finca rústica en Navas del Rey, a 40-45 minutos de Madrid, se vende por 430.000 euros. La propiedad reúne 1.692 m² construidos en una parcela de 18.523 m², con vivienda, piscina privada y jardines. La casa principal tiene salón-comedor con chimenea, cocina, tres dormitorios, dos baños y una planta superior sin terminar con terraza. Incluye 13 cuadras, pistas de doma, plaza de toros, almacenes y espacios para bar, eventos u ocio, aunque requiere reforma.

A menos de una hora de Madrid se encuentra una finca rústica que destaca tanto por sus dimensiones como por las posibilidades que ofrece.

La propiedad, situada en Navas del Rey, sale al mercado por 430.000 euros y reúne una vivienda independiente, piscina privada, instalaciones ecuestres y hasta una plaza de toros dentro de una parcela de 18.523 m².

En total, la finca dispone de 1.692 m² construidos, distribuidos entre diferentes edificaciones destinadas a usos residenciales, ecuestres y de ocio. La vivienda principal cuenta con dos plantas y está concebida para funcionar tanto como residencia habitual como segunda vivienda.

Casa rural a la venta

La planta principal dispone de un amplio salón-comedor con chimenea, cocina independiente, tres dormitorios y dos baños. En el exterior, la vivienda cuenta con una piscina privada equipada con depuradora y espacios ajardinados que permiten aprovechar el entorno natural de la finca.

La segunda planta se encuentra todavía sin terminar, aunque está rodeada por una amplia terraza desde la que se pueden contemplar las vistas del paraje natural que rodea la propiedad.

El inmueble, construido en 1999, se encuentra actualmente por reformar, por lo que el comprador deberá acometer trabajos de adecuación antes de poner en uso algunas de sus instalaciones.

Más allá de la vivienda, uno de los principales atractivos de esta finca son sus instalaciones destinadas al mundo ecuestre.

El recinto cuenta con 13 cuadras para caballos, algunas de ellas equipadas con bebederos automáticos, además de una pista de doma reglamentaria y otra pista cubierta.

La propiedad también dispone de un almacén para pajar, guadarnés, dos trasteros, un baño con ducha, taller y cuarto de herramientas. A todo ello se suma una plaza de toros con una zona anexa que incluye bar con barra, cocina, salón, dos baños y un porche cubierto que puede usarse como terraza.

La finca cuenta con suministro de electricidad y agua potable. Sus características permiten plantear diferentes proyectos, desde un uso residencial hasta actividades relacionadas con el mundo ecuestre, eventos o espacios de ocio, siempre teniendo en cuenta las obras de reforma y adecuación necesarias.

Otro de los puntos destacados de la propiedad es su ubicación. Navas del Rey se encuentra a unos 52-55 kilómetros de Madrid, con un trayecto por carretera de aproximadamente 40-45 minutos.

El municipio, de alrededor de 3.000 habitantes, está rodeado de pinares y se encuentra próximo al río Alberche y el embalse de San Juan. La zona combina la tranquilidad de un entorno rural con una conexión relativamente rápida con la capital.

La finca se comercializa por 430.000 euros según el portal inmobiliario yaencontre.com, lo que supone un precio aproximado de 254 euros por metro cuadrado construido. Una propiedad de grandes dimensiones que requiere reforma, pero que reúne vivienda, naturaleza e instalaciones poco habituales a poca distancia de Madrid.