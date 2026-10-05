David, electricista: "He visto cocinas con la lavadora y el lavavajillas conectados a la misma regleta"

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LO ESENCIAL Las claves El electricista David Mingo alerta del riesgo de conectar lavadora y lavavajillas a una misma regleta: su uso simultáneo puede sobrecalentar y deteriorar las conexiones. El profesional atiende dos o tres avisos semanales por saltos del diferencial y recomienda localizar la derivación en lugar de rearmar el interruptor repetidamente. También desaconseja enchufar calefactores portátiles a regletas o alargadores, y advierte de que los falsos contactos pueden generar calor sin señales visibles. Mingo señala que muchas viviendas antiguas carecen de protecciones adecuadas y aconseja revisar la instalación, especialmente ante parpadeos, fallos continuos o cargadores de coche eléctrico.

La prevención de las instalaciones eléctricas en los hogares continúa siendo una asignatura pendiente para muchos propietarios en España. El instalador David Mingo (42), con 22 años de experiencia a sus espaldas, advierte habitualmente sobre los riesgos de conectar múltiples electrodomésticos de gran potencia a regletas no preparadas.

Entre las imprudencias más graves que detecta en su rutina, destaca el uso inadecuado de ladrones en zonas de alto consumo: "He visto cocinas con la lavadora y el lavavajillas conectados a la misma regleta", confiesa en primicia para EL ESPAÑOL.

Unir estos dos aparatos provoca un calentamiento excesivo en las conexiones. Cuando funcionan simultáneamente, la regleta no dimensionada puede deteriorarse gravemente y sustituir de forma irresponsable a un circuito adecuado.

Además de las regletas, el técnico atiende semanalmente dos o tres avisos por saltos imprevistos del diferencial y faltas de suministro. Muchos usuarios cometen el error de rearmar el interruptor repetidamente sin investigar la causa real.

"La clave es localizar el problema y solucionarlo correctamente", asegura David sobre las derivaciones. La acumulación frecuente de pequeñas corrientes de fuga termina por provocar el disparo del sistema de protección en diversos equipos electrónicos.

Por otro lado, Mingo también advierte sobre el peligro de conectar calefactores eléctricos portátiles a regletas o alargadores. Estos equipos consumen tanta potencia durante periodos prolongados que exigen demasiado a una línea que no está calculada para esa carga.

Asimismo, el instalador recuerda que los falsos contactos representan una de las situaciones que más le preocupan. Una conexión floja o deteriorada puede generar un elevado calor de forma silenciosa sin que el usuario lo perciba a tiempo.

Problemas con la antigüedad

El conquense señala que las viviendas antiguas suelen carecer del diferencial adecuado. La toma de tierra conduce las corrientes de defecto y, junto a las protecciones, reduce sustancialmente el riesgo de descarga.

Dar por sentado que todo funciona bien solo porque las luces se encienden es un error común que puede ocultar serios problemas técnicos: "Muchas personas no son conscientes del estado real de su instalación", reflexiona el electricista.

Respecto a los cargadores de vehículos eléctricos, el instalador desaconseja conectarlos a enchufes convencionales sin un estudio previo. Más bien recomienda instalar siempre un control dinámico de carga para ajustar la potencia al consumo del hogar.

"La electricidad no siempre avisa antes de que ocurra algo grave", concluye. Ante parpadeos de luces o fallos continuos, la única medida responsable es cortar la corriente y solicitar una revisión técnica.