La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa. Eduardo Parra Europa Press

Confirmado por el Gobierno: ayuda de 100 euros por hijo para comprar gafas o lentillas hasta el 31 de diciembre

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Plan Veo concede hasta 100 euros anuales por hijo para gafas graduadas, lentillas y líquidos de mantenimiento. Pueden beneficiarse menores de 16 años con un defecto de refracción diagnosticado, con independencia de que tengan sanidad pública o privada. La ayuda se solicita presencialmente en ópticas adheridas hasta el 31 de diciembre de 2026; si la compra supera los 100 euros, la familia paga la diferencia. Los menores de cinco años necesitan receta de oftalmología u óptica; desde los seis años, la graduación puede realizarla el profesional de la óptica colaboradora.

El Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha el Plan Veo, una iniciativa pública orientada a aliviar la carga económica de las familias financiando la adquisición de gafas y lentillas para menores de hasta 16 años.

Mediante una ayuda directa de hasta 100 euros por hijo, la medida subvenciona monturas básicas, cristales graduados, lentes de contacto y sus productos de mantenimiento.

Este programa, que se tramita directamente de manera presencial en las ópticas colaboradoras hasta el 31 de diciembre de 2026, busca garantizar el derecho a la salud visual en la infancia y adolescencia, cubriendo el coste total del equipamiento o reduciendo significativamente la factura final.

¿Cómo funciona esto?

El Plan Veo es una subvención pública de hasta 100 euros anuales por cada hijo destinada a la compra de gafas, lentillas y líquidos de mantenimiento. No obstante, si el producto cuesta menos de 100 euros, la familia no abona nada y si cuesta más, solo paga la diferencia.

Pueden beneficiarse niños y adolescentes de 16 años o menos que tengan un problema de refracción visual diagnosticado y aplica tanto a aquellos con derecho a la atención sanitaria pública como privada, ya sea a través de seguros o entidades como MUFACE, MUGEJU o ISFAS.

Una de las características de este trámite es que tiene que ser presencial acudiendo directamente a una de las ópticas que colaboran y están adheridas al programa. La fecha límite para solicitarlo es el 31 de diciembre de 2026.

En el caso de acudir con niños de cinco años o menos, es necesario contar con una receta emitida por un profesional de oftalmología y óptica. En el caso de contar con niños de seis años en adelante, la prescripción visual la puede realizar directamente el profesional de la propia óptica colaboradora.

Muchacha a la que le revisan la vista Imagen de archivo IStock

En el caso de segundas solicitudes solo es preciso contar con una revisión visual si ha pasado al menos un año desde que se compraron los materiales anteriores.

Esta iniciativa está regulada en el Real Decreto 902/2025 y entró en vigor en 2025. Sanidad estima que 1 de cada 10 menores no cuenta con la corrección visual necesaria por motivos económicos, el objetivo de esta normativa es frenar eso.

Además, los defectos de refracción como miopía, hipermetropía y astigmatismo, afectan entre el 10% y el 30% de la población con edad escolar en España, una cifra que se espera que aumente debido al uso intensivo de pantallas y al estilo de vida en interiores.

De esta manera, el programa que se desarrolla en colaboración con el Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas, ya cuenta con la participación del 75% de los establecimientos sanitarios de óptica de España, sumando a más de 13.600 profesionales implicados. Además, durante su despliegue, cerca de 500.000 niños, niñas y adolescentes han hecho uso de esta subvención.

Por último, para distinguir las ópticas participantes hay que buscar un adhesivo identificativo en el escaparate interior. Además, el CGCOO dispone de un buscador online de centros adheridos.