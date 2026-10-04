Venden una finca rústica de 140 m² con 2 casas listas para vivir, 5 cuadras para montar a caballo y barbacoa para el jardín

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LO ESENCIAL Las claves Una finca rústica en Fuente el Saz de Jarama sale a la venta por 299.000 euros, con 140 m² construidos sobre una parcela de 6.752 m². La propiedad incluye dos casas independientes, construidas en 1980, con dos dormitorios y dos baños en conjunto, listas para vivir todo el año. Las viviendas cuentan con aislamiento térmico y acústico, calefacción eléctrica, aire acondicionado, luz, wifi, armarios empotrados y termos independientes. La finca dispone de cinco cuadras, seis paddocks y dos pistas ecuestres, además de jardín con zona de barbacoa y espacio para huertos, instalaciones deportivas o solárium.

En el norte de Madrid, concretamente en el municipio de Fuente el Saz de Jarama, se ha puesto a la venta una finca rústica por un precio de 299.000 euros. Comercializada por la agencia Houseland Servicios Inmobiliarios, la propiedad suma un total de 140 m² construidos sobre una extensa parcela de 6.752 m².

El conjunto residencial destaca por albergar dos viviendas totalmente independientes y listas para habitar durante todo el año. Ambas construcciones suman dos habitaciones y dos cuartos de baño, estando equipados con aislamientos térmicos y acústicos, calefacción eléctrica, aire acondicionado, luz eléctrica y conexión wifi.

En el exterior, la finca cuenta con una cuidada zona de barbacoa, integrada en el jardín e ideal para reunirse con familiares o amigos al aire libre. Su excelente ubicación permite disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza en un entorno a pocos minutos de la capital.

Interior. Idealista

Uno de los grandes atractivos de la propiedad es su completa infraestructura destinada a la hípica. La finca está equipada por 11 espacios diseñados para el cuidado y alojamiento de los animales: cinco cuadras totalmente acondicionadas y seis paddocks exteriores individuales.

Además de las cuadras, la parcela dispone de dos pistas ecuestres orientadas al entrenamiento, ejercicio y manejo de los caballos. Esta equipación convierte a la finca en un espacio idóneo tanto para aficionados a la equitación como para profesionales que piensen en desarrollar un proyecto hípico en la Comunidad de Madrid.

Dos casas independientes listas para entrar a vivir

Las dos viviendas fueron construidas en 1980 y ofrecen el confort necesario para la vida diaria. Disponen de armarios empotrados, termos eléctricos independientes para el agua caliente y estancias luminosas diseñadas para aprovechar al máximo la luz natural.

La independencia de ambos inmuebles la llena de versatilidad para los futuros propietarios. Es posible destinar una de las casas como vivienda principal y la otra para invitados, espacio de trabajo o alojamiento de servicio, garantizando privacidad, confort acústico y distribución funcional en todo momento.

Caballeriza de la finca Idealista

La amplia parcela de 6.752 m² rodea por completo el complejo residencial. Además, la zona de barbacoa se sitúa en el jardín y se consolida como el espacio ideal para disfrutar del agradable clima de la sierra madrileña durante el otoño.

Por sus dimensiones y equipamiento, esta finca rústica brinda múltiples posibilidades para instalar zonas deportivas, huertos urbanos o solárium. Ubicada en Fuente el Saz de Jarama, combina privacidad, instalaciones hípicas completas y un confort residencial excelente a una escasa distancia de la capital madrileña.