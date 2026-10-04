Marc Vidal, economista, no se corta sobre el precio del gas: "Quien más lo va a notar es el que está en la tarifa regulada"

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LO ESENCIAL Las claves Marc Vidal prevé que los precios energéticos suban un 40% este invierno por las tensiones geopolíticas y las bajas reservas europeas de gas. El economista cifra el gas en más de 70 euros por megavatio hora, frente a los 30 euros que considera habituales. Los hogares con tarifa regulada, revisada trimestralmente, serán los más expuestos a la subida; las tarifas libres a precio fijo la amortiguan de momento. Vidal advierte de que el gas encarece tanto la calefacción como la electricidad nocturna, al emplearse para generar luz cuando no hay producción solar.

Como profesó la aclamada serie, Juego de Tronos: se avecina el invierno, y con él una importante subida de los precios de la electricidad, consecuencia de las tensiones en Oriente Próximo y de que Europa tiene reservas insuficientes de gas.

De esta manera, las alarmas comienzan a encenderse con la predicción de un invierno frío y caro. Según explicó el economista, Marc Vidal, en Cope, los precios subirán un 40%, afectando los bolsillos de los ciudadanos.

Vidal hizo énfasis en cómo esta crisis energética afectará a los ciudadanos sobre todo dependiendo de la tarifa eléctrica con la que cuenten sabiendo que el gas está cotizando más del doble de lo que debería.

Un invierno sin calefacción

La crisis energética actual es un cúmulo de muchas situaciones paralelas. En primer lugar, se encuentra el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán que ocasionó que el estrecho de Ormuz se convirtiese en una vía muy complicada para transportar petróleo.

Al mismo tiempo, los hutíes se hicieron con el control de la costa yemení, amenazando con el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, acorralando así al mayor exportador de petróleo del mundo, Arabia Saudí.

Con una situación ya complicada, se sumó que el oleoducto saudí Este-Oeste, conocido como Petroline, por donde se transportaban unos 7 millones de barriles de petróleo diarios y había servido como vía alternativa para exportar crudo, fue bombardeado por Irak y tuvo que ser cerrado por precaución.

En otro frente de guerra, en Rusia y Ucrania, los ataques han ido focalizados a las reservas energéticas de ambos países. La suma de todo esto, ha puesto a la energía en el ojo del huracán.

Quemador de gas ardiente. Imagen de archivo IStock

Por ello, según expresó el economista, Marc Vidal, la verdadera preocupación es "lo que nos va a costar el invierno" y expuso en números la situación actual: "El gas cotiza estos días en torno a los 70 y tantos euros el megavatio hora, lo normal serían los 30 euros, es decir, más del doble", explicó.

Con esto, argumentó que frente a las tensiones geopolíticas y la falta de gas "las reservas europeas están bajas", lo cual genera que los precios se mantengan tensionados. No obstante, el economista acotó que "el golpe no es igual para todo el mundo".

"Quien tiene una tarifa libre a precio fijo, de momento se libra, quien más lo va a notar es el que está en la tarifa regulada, la que se revisa cada trimestre, la tarifa pensada para proteger al consumidor doméstico es la que primero va a trasladar la subida paradójicamente", manifestó el experto.

La realidad es que con esta situación "el que se creía más protegido, es el que está más expuesto". Esto hará que, a las puertas del invierno, muchos tengan que revisar sus tarifas y evitar ser víctimas de esta subida.

Refinería de petróleo y oleoducto. Imagen de archivo IStock

Además de esto, el economista acotó que existe otro factor que "casi nadie está mirando". Muchos consideran que el gas es únicamente la calefacción, pero en España "marca el precio de la luz cuando se va el sol, porque por la noche se quema el gas para producir electricidad", manifestó.

España es un país que depende mucho de las energías renovables, con lo cual cuando estas no están en pleno funcionamiento se recurre al gas y a la energía nuclear.

Teniendo esto en cuenta, "el mismo gas te llega dos veces, por la caldera y por el enchufe, justo en esas horas en que las familias están en casa", señaló Vidal, explicando el motivo por el cual muchas facturas verán un incremento estos meses.

Para poder sobrevivir a este helado invierno los expertos aconsejan bajar la temperatura del termostato, revisar la potencia o mirar el contrato. Sin embargo, el economista sentenció que "eso convierte un problema de política energética con responsables en un problema de disciplina doméstica, como si el precio del gas dependiera de que apagues la luz en el pasillo".

Finalmente, terminó su intervención lanzando un dardo a la Unión Europea: "Lo triste es que Europa lleva años prometiendo soberanía energética, pero aquí la única soberanía que ha llegado a los hogares es la de elegir en qué habitación vas a pasar frío", concluyó Vidal.