Abraham Galera, hostelero en Cataluña.

Abraham Galera, hostelero en Cataluña. Redes sociales

Sociedad

Abraham, hostelero, sobre su negocio: "Cerramos 2 días a la semana y solo trabajamos 3 noches, es mucho más rentable"

El propietario explica por qué decidió aumentar los días de descanso de su plantilla y generar con ello beneficios reales.

Más información: Los empleados que trabajen en domingos que sean festivos tienen derecho a un día libre compensatorio o plus salarial

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Abraham Galera, dueño de un restaurante en Barcelona, decidió cerrar dos días semanales para mejorar la rentabilidad y el descanso de su plantilla.

Antes, los empleados libraban en turnos y el local funcionaba con media plantilla algunos días, lo que obligaba al propietario y a su familia a cubrir jornadas extra.

El restaurante cierra de lunes por la tarde a jueves y concentra su actividad nocturna en jueves, viernes y sábado, los días de mayor demanda.

Galera sostiene que abrir en días de poca afluencia, aunque se facturen entre 1.000 y 1.500 euros, no compensa los costes de personal y suministros.

Abraham Galera es dueño de un restaurante en Barcelona y, a través de sus redes sociales, comparte sus experiencias y reflexiones del sector hostelero en España, explicando que "doy voz a lo que piensan y callan los camareros".

De esta manera, contó su experiencia con una de las decisiones más importantes que ha tenido que tomar hasta ahora como propietario: reducir el horario de apertura del local.

Lo cierto es que a raíz de sus vivencias, Galera expresó que cerrar el local más días y permitir que la plantilla descanse más días le ha supuesto muchísimos más beneficios que penurias priorizando la rentabilidad y la calidad de vida sobre la facturación bruta.

Los beneficios del descanso

"Hoy hace un año decidí cerrar mi restaurante dos días a la semana en vez de uno", comenzó expresando el hostelero que continuó señalando que mientras antes cerraban un día a la semana y "mis empleados iban rotándose el día de fiesta", es decir, que algunos libraban lunes y martes y otros martes y miércoles.

Este método a su vez tenía un gran problema que dos días a la semana Galera contaba con la mitad de la plantilla para hacer el mismo volumen de trabajo. Además, quienes cubrían a estos empleados que libraban eran él, su madre o familiares suyos: "Trabajábamos el doble, dando la cara y solo teníamos un día libre", señaló.

Carmelo Rojas, hostelero con 43 años de experiencia

Frente a esta situación que parecía insostenible, con mucho miedo el hostelero decidió cerrar "entre ocho y diez días". En principio esto llevó a que algunos trabajadores decidiesen seguir su futuro profesional en otro lugar, pero Galera confesó que "tanto camareros como cocineros a día de hoy, yo creo que están super contentos".

"Saben que desde el lunes a las 18:00 horas que cerramos, hasta el jueves no tienen que trabajar, dos días enteros y seguidos cerrado el restaurante", especificó el propietario del local.

@abrigaca Cuantos días cierran los restaurantes que conoces? #camarero #restaurante #bar #hosteleria #mesero ♬ Dimensions - Akari Ito

El motivo detrás de cerrar el martes y el miércoles es que eran los días con menos volumen de clientes había y menos se facturaba y que "para mí muchas veces tener abierto ese domingo por la noche o ese lunes por la noche o ese martes entero o ese miércoles entero, no me suponía ningún beneficio, por mucho que cobrase 1.000 euros o 1.500 euros, no me suponía ningún beneficio", manifestó.

Asimismo los gastos de abrir el local esos dos días, tanto de personal como de suministros, sumado a que había poca clientela hacían que trabajar esos días se convirtiese en algo que generaba pocos beneficios y no permitía a los trabajadores descansar: "A día de hoy digo ampliamente que cerramos dos días de la semana y solo trabajamos tres noches, el jueves, el viernes y el sábado", comentó.

"Al final, si lo haces bien, la clientela se acostumbra a tu horario, si eres fijo en ese horario, no te van a fallar ni a faltar los clientes", aconsejó el hostelero borrando así el mito de que para ser rentables en la hostelería hay que trabajar jornadas abusivas los siete días de la semana.