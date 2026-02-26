El Congreso lo hace oficial: se reactivan los desahucios a los inquilinos vulnerables tras el final de la moratoria

Las claves nuevo Generado con IA El Congreso ha derogado la moratoria que protegía a inquilinos vulnerables de los desahucios, reactivando así los desalojos. La votación fue liderada por Partido Popular, Vox, UPN y Junts, quienes se opusieron a la prórroga del escudo social. Las medidas adicionales del decreto, como el bono social eléctrico y exenciones fiscales para afectados por catástrofes, también han sido rechazadas. Solo la subida de las pensiones al 2,7% para 2026 ha sido aprobada, mientras desaparecen compensaciones para propietarios que no cobraban alquiler.

La Cámara Baja ha tumbado hoy la prórroga de los desahucios a personas consideradas vulnerables para 2026, norma integrada dentro del real decreto-ley del 'escudo social'. El Partido Popular, Vox, UPN y Junts han votado en contra y, al contar las tres formaciones con una amplia mayoría en el Congreso, se ha derogado la moratoria.

El Ejecutivo, además, pretendía mantener en 2026 el bono social eléctrico y que los autónomos pudieran seguir pagando sus impuestos mediante el sistema de módulos. A su vez, la exención de impuestos para las personas afectadas por la dana en Valencia y por los incendios del verano de 2025. Sin embargo, ninguna medida ha salido adelante.

A partir de ahora, los inquilinos considerados vulnerables no tendrán un amparo legal para seguir residiendo en la vivienda en calidad de arrendatarios en caso de impagos. Eso sí, lo más probable es que el presidente Sánchez estudie nuevas fórmulas para aprobar una ley similar que proteja a este colectivo.

¿Protección a los okupas o a los vulnerables?

El asunto de los desahucios a personas vulnerables ha abierto un debate profundo a nivel político y social. Las formaciones progresistas afirman que la moratoria es clave para defender que las personas con menos recursos tengan reconocido el derecho una alternativa habitacional.

"Que nadie se quede en la calle por no poder pagar un alquiler", ha dicho hoy en la tribuna del Congreso el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes del Gobierno, Félix Bolaños.

Por el contrario, los partidos políticos que se han opuesto a la convalidación del decreto argumentan que la protección de los inquilinos contribuye a un aumento del fenómeno de la inquiokupación. Consideran que hay casos de personas que dejan de pagar el alquiler y, como se declaran vulnerables, se pueden atrincherar en el inmueble.

La derogación del real decreto-ley también supone que caigan las compensaciones económicas que iban a tener los propietarios hasta el 31 de diciembre de 2027 en los casos que hubieran dejado de percibir la renta del alquiler.

Subida de las pensiones

Asimismo, se evapora el acuerdo alcanzado el Ejecutivo y el PNV para dejar fuera de la suspensión de los desahucios a los pequeños propietarios que tuvieran 1 o 2 viviendas en alquiler, ya que finalmente la moratoria no se va a aplicar para ningún casero.

En el mes de enero, el Gobierno presentó en bloque un decreto ómnibus en el que se integraban las medidas del escudo social -incluida la suspensión de los desahucios a personas desfavorecidas- junto a la revalorización de las pensiones.

El Congreso lo rechazó y el PP exigió al presidente del Gobierno que separara las pensiones del resto de medidas. Así, unas semanas más tarde han presentado ambos decretos por separado, aunque sólo ha salido adelante la subida de las pensiones al 2,7% en 2026.