Hacienda confirma una deducción de más de 1.000€ al mes: se aplica a los autónomos que duerman fuera por trabajo

Las claves nuevo Generado con IA Hacienda permite a los autónomos deducirse hasta 1.070 euros al mes en el IRPF si duermen fuera de casa por motivos laborales. La deducción diaria máxima es de 53,54 euros si la pernocta es en España y de 91,35 euros si es en el extranjero, siempre que se justifiquen los gastos electrónicamente. Los autónomos que no pernoctan fuera, pero tienen gastos de manutención, pueden deducirse hasta 26,67 euros al mes. Otras deducciones posibles incluyen compras de materias primas, salarios, suministros y tributos como el IBI.

El número de autónomos totales en España, según el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), asciende a 3,43 millones de personas. Millones de personas que, al ser independientes laboralmente, su supervivencia económica depende sólo de la salud de su negocio.

Por ello, cuentan con alguna deducción especial en el IRPF para que se puedan desgravar ante la Agencia Tributaria. Eso sí, deben ser gastos por dietas y manutención que estén relacionados con el desarrollo de su actividad económica.

En el caso de que el trabajador por cuenta propia esté obligado a dormir fuera de su vivienda, cuenta con un límite de 53,54 euros diarios si pernocta en España y 91,35 euros si es en el extranjero.

Deducción diaria de 53,54 euros

Por ello, si un autónomo que trabaja a tiempo completo (cinco días a la semana) tiene que pasar la noche fuera de su municipio de residencia habitual -dentro de las fronteras españolas- todos los días de la semana, podría disfrutar de una deducción máxima de impuestos de 1.070 euros al mes.

Eso sí, para alcanzar la reducción impositiva máxima tiene que justificar todos los pagos en establecimientos de restauración y hostelería por vía electrónica. Esto significa que si un autónomo duerme todos los días fuera de su municipio pero los gastos mensuales no justifican la deducción diaria de 53,54 euros, no conseguirá la reducción máxima del IRPF.

Infoautónomos añade que los trabajadores por cuenta propia que no pernoctan fuera de su municipio, pero tienen gastos de manutención, tienen derecho a una desgravación de máximo 26,67 euros al mes.

Otros gastos deducibles para este colectivo son las compras de materias primas, los salarios de sus trabajadores, gastos de personal, la cuota de los autónomos, alquileres, 30% de deducción de los suministros de agua o luz, reparaciones y tributos fiscalmente deducibles como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

¿Cuándo empieza la declaración de la Renta?

Los autónomos, al igual que los trabajadores por cuenta ajena, tienen que aplicar sus deducciones del IRPF en la declaración de la Renta. La de 2026, que tiene en cuenta el ejercicio fiscal de 2025, arranca el próximo 8 de abril y termina el 30 de junio.

Los trabajadores de este colectivo, a diferencia de los asalariados, tienen que presentar la Renta siempre que obtengan rendimientos por su actividad financiera. Es decir, deben realizarla aunque no superen el umbral de 22.000 euros anuales con un sólo pagador o de 15.876 euros con dos o más pagadores.