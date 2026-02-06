Ferran Font, sobre alquilar piso completo o habitación: “Se comparte no por elección, sino por necesidad económica”

Las claves nuevo Generado con IA Alquilar un piso completo en España cuesta de media 1.278,90 euros al mes, mientras que una habitación cuesta 475,98 euros. En ciudades como Barcelona y Madrid, el alquiler de un piso completo supera los 2.600 euros mensuales, siendo casi cuatro veces más caro que alquilar una habitación. La diferencia de precios obliga a muchas personas a compartir vivienda no por elección, sino por necesidad económica, según Ferran Font. En algunas ciudades, como Huelva o Lugo, la diferencia entre el coste de un piso y una habitación es mucho menor, aunque la tendencia general es preocupante para el acceso a la vivienda.

Vivir de alquiler se está convirtiendo en toda una proeza para quienes buscan y encuentran. Y es que los precios no son precisamente asequibles. De ahí, que muchas personas opten por compartir vivienda.

Alquilar un piso completo de 90 metros cuadrados, según pisos.com, cuesta de media en España 1.278,90 euros mensuales. En el caso de una habitación, en un piso compartido, tiene un coste medio de 475,98 euros.

Por lo tanto, y de media, alquilar un piso completo es casi tres veces más caro que alquilar una habitación. “Esta diferencia tan pronunciada en las grandes ciudades refleja una precarización del acceso a la vivienda que obliga a muchas personas a compartir piso no por elección, sino por necesidad económica", señala Ferran Font, su director de Estudios.

Diferencia más elevada

Si ponemos el foco en las capitales de provincia, y en las diez ciudades más caras para alquilar un inmueble completo, el coste mensual supera ampliamente los 1.100 euros.

En cabeza, Barcelona, con 2.710,57 euros mensuales por un piso de 90 m². Le siguen Madrid (2.662,80 euros), San Sebastián (1.923,56 euros), Palma (1.745,22 euros), Sevilla (1.509,60 euros), Valencia (1.490,92 euros), Bilbao (1.433,27 euros), Málaga (1.425,82 euros), Las Palmas de Gran Canaria (1.230,89 euros) y Vitoria (1.157,89 euros).

En el otro extremo, las más asequibles para alquilar un inmueble completo son Palencia (597,36 euros), Huelva (646,16 euros), Zamora (654,66 euros), Ciudad Real (673,95 euros), Orense (673,36 euros), Jaén (696,99 euros), Lérida (686,90 euros), Cáceres (715,71 euros), Badajoz (721,60 euros) y Lugo (722,99 euros).

¿Y cuál es el precio de habitaciones en pisos compartidos? Ahí Barcelona vuelve a estar en lo más alto del podio, con 646 euros mensuales de media.

A continuación, Madrid (622,14 euros), Palma (617,31 euros), Valencia (616,74 euros), San Sebastián (555,08 euros), Santa Cruz de Tenerife (504,08 euros), Cádiz (473,50 euros), Bilbao (461,88 euros), Málaga (455,36 euros) y Gerona (442,89 euros).

Y donde es más económico alquilar una habitación es en Badajoz (211 euros), Cáceres (220 euros), Burgos (245,76 euros), Palencia (246,43 euros), Córdoba (248,92 euros), Zamora (250 euros), Jaén (250,37 euros), Cuenca (270 euros), Salamanca (277,64 euros) y Ciudad Real (283,48 euros).

"Dramática situación"

Si hacemos la relación entre piso y habitación, en Sevilla y Madrid alquilar un piso completo es 4,28 veces más caro que una habitación. Después están Barcelona (4,20 veces), Burgos (3,63 veces), San Sebastián (3,47 veces), Badajoz (3,42 veces), Segovia (3,40 veces) y Córdoba (3,38 veces).

"Estas cifras ponen de manifiesto la dramática situación del mercado de alquiler en las grandes urbes españolas", explica Font. "Cuando la diferencia entre alquilar un piso completo y una habitación es tan abultada, estamos ante un síntoma claro de que el acceso a una vivienda digna e independiente se está convirtiendo en un privilegio al alcance de muy pocos".

En el lado opuesto se sitúan capitales donde la diferencia entre alquilar un piso completo y una habitación es mucho más moderada. En Huelva, un inmueble completo cuesta solo 1,73 veces más que una habitación, la ratio más baja de España.

Le siguen Lugo (1,93 veces), Lérida (1,96 veces), Santa Cruz de Tenerife (2,11 veces), Logroño (2,23 veces), Guadalajara (2,25 veces), Cádiz (2,26 veces) y Orense (2,27 veces).

"Estas cifras demuestran que aún existen mercados donde el alquiler mantiene una cierta proporcionalidad. Sin embargo, la tendencia general es preocupante y anticipa que cada vez más personas se verán obligadas a compartir piso durante más tiempo, retrasando su independencia y proyecto de vida", concluye Font.