Andrés, ingeniero colombiano, cuenta su experiencia en España: "Con 3.500 euros no me llegaba para ahorrar"

El viaje de sólo ida desde América del Sur hasta España es muy común para miles de ciudadanos latinos que buscan una nueva oportunidad en un país con el que comparten idioma y costumbres.

Uno de ellos es Andrés, ingeniero de sistemas colombiano que llegó a España a finales de 2022. Primero residió en Madrid y después en Málaga, pero salió descontento de ambas ciudades porque no conseguía ahorrar debido al elevado coste de la vida y los impuestos.

Ante este panorama, cuenta en el podcast de entrevistas Elandrevlog, dos años después volvió a cambiar de continente para empezar un nuevo camino en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. "España no cumplió mis expectativas, ganaba 3.500 euros al mes y en Madrid pagaba 1.100 euros por un estudio pequeño; no me daba para ahorrar", relata.

"Ahora soy un 90% feliz"

Admite que probablemente no se informó lo suficiente del contexto económico del país, ya que su único recuerdo de España era cuando la visitó en calidad de turista. "Fue culpa fue mía porque no entendía muy bien el tema de los impuestos y no conocía bien los problemas de España", confiesa Andrés.

La decisión final de irse a Oriente Medio la tomó durante unas vacaciones en Bogotá, donde se dio cuenta de que había cometido un error, que su calidad de vida no era mejor que cuando vivía en Colombia y que su país natal es más "moderno" que España.

Así, empezó a escuchar historias de personas que se habían ido a Abu Dabi y que habían visto cómo su salario y su calidad de vida habían mejorado considerablemente. Por lo tanto, dio el gran paso -motivado por una profesión que le abre muchas puertas- y ahora juzga su gran cambio con satisfacción y con un "90%" de felicidad.

"En mi profesión se puede ganar entre 15.000 y 20.000 dólares mensuales libre de impuestos, cuatro veces más de lo que ganaba en España", narra.

Mejor acceso a la vivienda

Una de las grandes diferencias que ha encontrado entre España y Oriente Medio es la facilidad para encontrar una vivienda, en contraste con la crisis de los inmuebles en España, donde la falta de oferta choca con una demanda altísima que dispara los precios.

"Aquí comprar vivienda es como comprar un móvil", afirma. Uno de los motivos es que es un entorno libre de impuestos sobre la renta y las famosas Golden Visa, que actúan como una visa de residencia de larga duración de hasta 10 años. Además, a él se la concedieron a los 6 meses.