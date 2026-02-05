¡Pizza gratis en todo el país! Telepizza regalará más de 80.000 porciones de su nueva Telepizza Kebab en más de 400 locales de toda España

Las claves nuevo Generado con IA Telepizza regalará más de 80.000 porciones de su nueva Telepizza Kebab en más de 400 locales de toda España. La promoción se realizará el jueves 5 de febrero a partir de las 18:30 horas para celebrar el lanzamiento y adelantarse al Día de la Pizza. La nueva Telepizza Kebab incluye pollo marinado, cebolla, especias y salsa kebab sobre la masa clásica de Telepizza. La acción está dirigida a todos los consumidores que deseen probar la nueva pizza, y la lista de locales participantes puede consultarse online.

¡PIZZA GRATIS para todo el que quiera! Este jueves 5 de febrero a partir de las 18:30 horas de la mano de Telepizza. ¿El motivo? Celebrar como se merece el lanzamiento de su nueva Telepizza Kebab, regalando más de 80.000 porciones en sus más de 400 de sus restaurantes y, además, adelantándose así a la celebración del Día de la Pizza.

Esta nueva novedad promete conquistar a los amantes de la pizza y del kebab: jugoso pollo marinado, cebolla, especias kebab, orégano y salsa kebab sobre la masa icónica de Telepizza. Esta creación sorprende con el inconfundible sabor del kebab en cada porción, llevando a la pizza el toque especiado y delicioso que tanto gusta a los fans de este clásico.

Para celebrar por todo lo alto este lanzamiento, Telepizza ha decido hacer un nuevo macrosampling nacional y así acercar este gocheo totalmente GRATIS a sus miles de consumidores en todo el país. Perfecto para darse un capricho justo a la salida del trabajo o para acercarse con amigos y disfrutarlo juntos. Adelantándose al Día de la Pizza, que se celebra el 9 de febrero, más de 400 locales de la marca estarán repartiendo más de 80.000 porciones a todos los consumidores.

Aquí puedes consultar las tiendas adheridas a la promoción.