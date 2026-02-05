El Gobierno lo confirma: limitará la apertura de centros educativos privados de baja calidad y blindará las FP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez clausura la jornada “Formación Profesional y Empresa: la alianza que impulsa el futuro” celebrada este miércoles en el Ministerio de Educación en Madrid. Javier Lizón EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en la clausura de la jornada 'FP: Un proyecto de país y de futuro', celebrada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes; su intención de apostar por la Formación Profesional (FP).

Sánchez fue enfático y mencionó que en dos meses habrá una consulta pública de un Real Decreto para "seguir blindando la calidad de la Formación Profesional", a través de "poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías formativas y de calidad suficientes".

El Ejecutivo expresó que el objetivo es fomentar la Formación Profesional y "poner orden", a la vez que velar por la calidad y la accesibilidad a esta formación, buscando frenar la proliferación de los centros privados de baja calidad.

Centros privados: "Chiringuitos"

El anuncio del presidente del Gobierno habla de "seguir blindando la calidad de la Formación Profesional", para así "poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan las garantías formativas y de calidad suficientes" a los alumnos.

Con ello expresó, según lo expuesto en la nota de prensa de La Moncloa, que "nosotros no rechazamos que haya universidades privadas; lo que rechazamos es que algunas se hayan convertido en chiringuitos donde únicamente se dan diplomas sin ningún tipo de calidad formativa".

Según lo manifestado por Sánchez, la idea es ofrecer un sistema público de Formación Profesional de calidad: "El futuro de un joven en nuestro país no puede depender de dónde nazca ni de cuánto ganen sus padres".

Por otro lado, el presidente del Ejecutivo explicó que la demanda de la Formación Profesional ha crecido considerablemente, pero que la oferta privada ha crecido el doble que la pública.

Reiteró que dicha oferta puede ser "buena y excelente", pero que "a veces no viene acompañada de la misma calidad ni con las mismas prácticas".

La idea con dicho Real Decreto es eliminar una "brecha formativa" para evitar que los alumnos tengan que pagar "3.000 y 9.000 euros por estudiar un ciclo, al tiempo que otros quedan fuera porque no pueden permitírselo", según la nota de prensa de La Moncloa.

La FP es el 'Plan A'

El presidente del Gobierno incidió en que, además, esta medida tiene especial importancia porque "ya no es un plan B; es, para muchísimos jóvenes, el plan A de su vida".

Por ello, aprovechó para destacar que "nunca antes" se ha invertido tanto en Formación Profesional como ahora: "Hemos pasado de 187 millones en 2018 a 1.200 millones hoy, con más de 7.000 millones movilizados a modernizar el sistema desde que llegamos al Gobierno".

El supuesto Real Decreto se conocerá, según lo expuesto por Sánchez, en los próximos dos meses, pero, en definitiva, concluyó señalando que "será una de las grandes historias de éxito de nuestro país".