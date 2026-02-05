El Gobierno lo confirma: los jóvenes de 23 años pueden obtener el Ingreso Mínimo Vital si cumplen estos requisitos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la jornada 'Formación Profesional y Empresa: la alianza que impulsa el futuro'. Europa Press

El Gobierno de Pedro Sánchez permite el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) a jóvenes mayores de 23 años, siempre que cumplan una serie de requisitos económicos y de convivencia.

El objetivo de esta ayuda es prevenir situaciones de pobreza y apoyar a quienes no ganan lo suficiente para cubrir lo necesario para vivir.

Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el pasado mes de diciembre, la ayuda llegó a más de 2,4 millones de personas, repartidas en casi 800.000 hogares, de los cuales casi un millón eran niños y adolescentes.

Ante esta situación, la ministra Elma Saiz reconoce el éxito de la prestación, asegurando que este 2026 trabajarán en la misma línea para lograr que esto se mantenga.

Según detalla la portavoz, "en 2026, la revalorización de las cuantías del IMV va a ser del 11,4%, muy por encima del IPC", un dato que teóricamente significa que la ayuda subirá más que los precios, dando un respiro extra a las familias.

Tal y como detalla el Ministerio en su página web, podrán recibir el IMV los jóvenes de 23 a 29 años que vivan con una familia diferente a la suya y que no tengan parentesco, que puedan demostrar que han vivido de manera independiente al menos durante los dos años anteriores y que tienen residencia legal en España.

Además, no se puede estar casado, aunque sí se podrá pedir si se han iniciado trámites de separación o divorcio. Tampoco podrán recibirlo quienes tengan pareja de hecho o formen parte de otra unidad familiar.

Pero habrá excepciones a la hora de demostrar que han vivido de manera independiente para quienes hayan tenido que dejar su casa por violencia de género o por separación o divorcio.

Para quienes tengan 30 años o más, se pedirá probar que, durante el año anterior, su domicilio ha sido diferente al de sus padres o tutores, salvo si estos han fallecido.

Desde el Ministerio explican que esta medida responde a la realidad de muchos jóvenes que no pueden independizarse por motivos económicos. Como dicen los responsables, se trata de "llegar a quienes antes quedaban fuera del sistema y necesitan apoyo sin depender de sus padres".

Con esto, el Gobierno espera que más jóvenes "en situación de vulnerabilidad económica" puedan recibir la ayuda para que tengan un mínimo de ingresos para vivir como los demás.