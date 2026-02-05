Cinco desconocidos, 17 días en Vietnam: el Desafío Santalucía busca a nuevos 'séniors' para su expedición más exigente

La bahía de Ha Long, con sus islotes de piedra caliza y aguas esmeralda, será uno de los paisajes que atravesarán los participantes del Desafío Santalucía Seniors en 2026. E. E.

En 2024 subieron hasta casi 5.700 metros de altura en la cordillera blanca de Perú. En 2025 navegaron entre glaciares e icebergs en el Ártico, frente a las costas de Svalbard. En 2026, el reto cambia de hemisferio, de temperatura y de ritmo vital: selva, ríos caudalosos, cuevas milenarias y aldeas donde el tiempo parece avanzar de otra manera.

El Desafío Santalucía Seniors ha abierto este miércoles el proceso de candidaturas para su próxima expedición internacional, que llevará a un grupo de personas de entre 65 y 80 años a recorrer durante 17 días distintos puntos de Vietnam.

La iniciativa, impulsada por la aseguradora Santalucía y producida por Trex Exploring, busca poner a prueba los límites físicos —y, sobre todo, mentales— de un grupo de seniors que se someterán a un programa de actividad continuada en uno de los territorios más complejos del sudeste asiático.

Trekking por zonas de montaña cubiertas de arrozales en terrazas, kayak en ríos del interior, ciclismo por caminos rurales y sesiones de espeleología en cuevas naturales forman parte del itinerario previsto para la expedición de 2026.

No es una experiencia turística al uso. El formato del Desafío combina exigencia física, convivencia forzada y contacto directo con comunidades locales. Una mezcla que, en ediciones anteriores, ha servido para construir un relato sobre la vejez muy alejado del estereotipo del retiro pasivo.

En 2025, el proyecto fue reconocido con el premio de Marketing y Comunicación de INESE a la mejor campaña de responsabilidad social corporativa, un espaldarazo que ha consolidado el formato como producto narrativo y audiovisual.

El proceso de selección para Vietnam arrancará con la presentación de candidaturas a través de la web y las redes oficiales del Desafío. Después vendrán entrevistas personales y una prueba presencial en la Sierra de Madrid, prevista para abril de 2026, donde se evaluará tanto la condición física como la motivación de los aspirantes. De ahí saldrá el equipo definitivo que viajará al sudeste asiático.

Proyecto consolidado

El proyecto ha ido creciendo en ambición y visibilidad. En su primera edición, cinco participantes fueron elegidos entre 150 candidaturas para enfrentarse a la altura extrema del Vallunaraju, en Perú. Aquella experiencia quedó recogida en el documental La Huella y el Tiempo, que será estrenado próximamente en Amazon Prime Video.

Un año después, la expedición al archipiélago de Svalbard reunió a otros cinco seniors para una travesía por fiordos y tundra ártica a bordo de un velero, con kayak entre icebergs y caminatas sobre permafrost. El documental de esa aventura se encuentra ahora en fase final de producción.

Vietnam será, previsiblemente, el reto más incómodo de los tres: calor, humedad, desniveles constantes, jornadas largas y una convivencia prolongada en un entorno culturalmente ajeno. No hay épica del frío ni del mal de altura; hay desgaste lento, sudor y adaptación permanente. Es ahí donde el Desafío quiere seguir tensando el mismo hilo narrativo: demostrar que el envejecimiento no es una retirada, sino una negociación constante con los propios límites.

Las personas interesadas en participar pueden presentar ya su candidatura, según explican fuentes de la organización a EL ESPAÑOL, a través de los canales oficiales del Desafío Santalucía Seniors.