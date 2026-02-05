Del 8 de abril al 30 de junio: fecha para presentar la declaración de la Renta y que Hacienda no te multe

Las claves nuevo Generado con IA El plazo para presentar la declaración de la Renta de 2025 será del 8 de abril al 30 de junio de 2026. La presentación por Internet estará disponible durante todo el periodo, mientras que la declaración por teléfono podrá hacerse del 6 de mayo al 30 de junio, previa cita entre el 29 de abril y el 29 de junio. La atención presencial en oficinas de la Agencia Tributaria será del 1 al 30 de junio, con solicitud de cita desde el 29 de mayo. Existen fechas clave para otros modelos fiscales: Modelo 100 y 714 hasta el 30 de junio, Modelo 102 hasta el 5 de noviembre y Modelo 718 hasta el 31 de julio.

El año fiscal 2026 ya ha arrancado. Y, un ejercicio más, los contribuyentes tendrán que presentar la declaración de la Renta correspondiente a 2025 siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por la Agencia Tributaria (AEAT).

Para que a nadie le pille por sorpresa, y desde los primeros días del año, el Ministerio de Hacienda, bajo la supervisión de María Jesús Montero, ha hecho público el Calendario del Contribuyente.

Para hacer bueno el lema de que ‘Hacienda somos todos’, te mostramos cuáles son las principales fechas para cumplir con el fisco y, así, evitar sustos posteriores en forma de sanciones y multas.

Declaración de la Renta

Este trámite afecta a la mayoría de los españoles. De hecho, y en el año 2025 (declaración de la Renta de 2024), a cierre de la fecha límite se presentaron 24,5 millones.

Para 2026 (declaración de la Renta de 2025), los contribuyentes deben tener en cuenta cuáles serán las fechas clave de presentación.

Así, y del 8 de abril hasta el 30 de junio, podrán presentarse las declaraciones por Internet. Del 6 de mayo, al 30 de junio, quienes lo deseen podrán confeccionar su declaración de la Renta por teléfono a través de la propia Agencia Tributaria (AEAT).

Estas personas deben tener en cuenta que deberán solicitar la pertinente cita del 29 de abril hasta el 29 de junio.

Por último, y del 1 de junio hasta el 30 de junio de 2026, la AEAT podrá realizar la declaración en sus oficinas de manera presencial a las personas interesadas.

En este caso, la solicitud de cita estará abierta desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio.

Otras fechas importantes

Los contribuyentes deben tener en cuenta otras fechas clave para cumplir con Hacienda. Así, quienes tengan que realizar el Modelo 100 y 714, el plazo de domiciliación bancaria es hasta el 25 de junio, y el vencimiento del plazo de presentación, hasta el 30 de junio.

En el caso del Modelo 102, el plazo de domiciliación bancaria es hasta el 30 de septiembre para quienes hayan domiciliado el primer plazo. Y tendrán hasta el 20 de octubre para modificar el IBAN. El vencimiento del plazo de presentación es el 5 de noviembre.

Si hablamos del Modelo 303 (trimestral), el plazo de domiciliación bancaria es del 1 al 25 de enero, y del 1 al 15 de los meses de abril, julio y octubre. Y, para el Modelo 718 (autoliquidación anual), el plazo de domiciliación bancaria es del 1 al 28 de julio, y el plazo de presentación, del 1 al 31 de julio.