Hacienda confirma una deducción de 1.200 euros por hijo a miles de madres: estas son las personas beneficiadas

Hacienda permite a las madres en paro con hijos menores de tres años acogerse a una deducción de hasta 1.200 euros en la declaración de la Renta 2026.

Esta deducción permite a las madres en situación de desempleo acogerse a un apoyo económico en los primeros años de vida de su hijo.

No obstante, hay una serie de requisitos y condiciones de cotización y prestación por desempleo a cumplir que, en ciertos casos, pueden significar una pérdida de dicha deducción.

¿Cuáles son los requisitos?

Para poder hacerse con esta deducción estando en paro, Hacienda especifica que el primer requisito es ser madre de un hijo menor de tres años.

Además de esto, es preciso estar percibiendo una prestación contributiva por desempleo y tener tiempo cotizado en la Seguridad Social.

Asimismo, se debe haber estado dada de alta en la Seguridad Social en algún momento después del nacimiento del menor o durante el periodo en que se solicita la deducción.

Con dichos requisitos, las madres que, por ejemplo, no cobran ninguna prestación, sino que solo tienen ayudas asistenciales, estas son, entre otros, subsidios para personas que no tienen derecho al paro contributivo; o madres que no han cotizado lo suficiente o no están en el sistema de protección de desempleo, no podrán acceder a la ayuda.

¿Cómo aplicar a la deducción?

Existen dos formas de cobrar esta deducción: mes a mes de manera anticipada o todo a la vez en la declaración de la Renta.

La modalidad de cobro mensual consta de 100 euros mensuales por cada hijo menor de tres años. Para acceder a ella es preciso presentar el modelo 140 ante la Agencia Tributaria, indicando los datos de la madre, el hijo y el número de cuenta bancaria.

Una vez se concede la ayuda, no es preciso renovarla cada mes, ya que se sigue cobrando hasta que el niño cumpla los tres años o la madre deje de cumplir las condiciones.

Por otro lado, en caso de optar por cobrarla como una deducción en el Impuesto sobre las Personas Físicas (IRPF) de 1.200 euros por hijo debe ser especificada en la declaración de la Renta 2026.

La ayuda se genera desde el mes de nacimiento del bebé hasta el mes en que cumple los tres años. Con lo cual, como fue explicado anteriormente, en el momento que el hijo cumple dicha edad esta deducción se pierde.

También es posible perderla si se deja de cobrar la prestación contributiva por desempleo, si no existe cotización suficiente y no se cumplen los requisitos durante determinados meses.

Además, es aconsejable revisar bien la situación del contribuyente, porque no se aplica de forma retroactiva sin una justificación administrativa.