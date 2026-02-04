Eduardo Bolinches, economista, sobre la caída del 20% del valor del oro: “Más allá de las correcciones, seguirá subiendo”

El oro ha caído desde casi 5.600 dólares por onza hasta unos 4.400 dólares, en dos días. Imagen de archivo

El oro y la plata venían marcando máximos históricos hasta que el pasado viernes cayeron en picado, plantando los nervios en los inversores.

Así, el oro pasó de 5.600 dólares a 4.400 dólares en tan solo dos días, marcando una caída del 20%. ¿El motivo? La nominación de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal, por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

La plata mostró un comportamiento similar, con una caída del 40%. De esta manera, el economista Eduardo Bolinches habló en Antena 3 sobre este cambio y el motivo detrás del mismo.

"El oro seguirá subiendo"

El economista advirtió que "el oro lo que va a ser es muy volátil". Lo cierto es que esta volatilidad, a su vez, afecta a todos los mercados.

Los analistas, consideran que el detonante fue la nominación de Warsh, quien tiene un perfil más duro en relación con los tipos de interés, pero que realmente esto supone una corrección de errores más que una bajada.

En cierto sentido, cuando ocurren este tipo de movimientos repentinos, suele estar relacionado con que muchas personas comienzan a vender cuando ocurren situaciones que hacen que el valor de dicho activo caiga.

Las razones detrás de esta tendencia a vender son que, con el perfil de Warsh al frente de la Fed, existe la impresión de que el dólar podría mantenerse fuerte, con lo cual, la fiebre de comprar activos refugio, como el oro, se enfría.

"Hay una tensión geopolítica brutal, hay una presión de la inflación no controlada y la desconfianza en el sistema monetario actual", explicó el economista dando algunos motivos detrás de esta bajada.

El oro y la plata son, por naturaleza, activos de refugio que los inversores compran en situaciones de incertidumbre económica, como la actual.

Eduardo Bolinches, economista, en 'Antena 3'. Antena 3

Por ello, desde principios de 2025 el oro había duplicado su precio y en 2026 ya llevaba un 25% de subida, mientras que la plata había subido un 60% en 2026.

El motivo de esta tendencia radica en los múltiples conflictos geopolíticos como la guerra de Rusia y Ucrania, la intervención de Estados Unidos en Venezuela o el conflicto de Israel y Palestina, lo cual llevó a los inversores a refugiarse en metales.

Así, Bolinches explicó que los bancos centrales de muchos países, como China, Japón o Polonia, al igual que pequeños inversores, han encontrado en el oro y la plata un lugar en el que proteger el dinero.

"Mientras sigan existiendo estas tensiones geopolíticas prácticamente en cualquier parte del mundo, mientras se mantenga esta inflación no controlada por encima del 2% y mientras siga la desconfianza actual en los mercados financieros, el oro seguirá subiendo", expresó el economista.

Por esto, al igual que muchos otros expertos, el economista transmite la calma a los inversores explicando que es realmente una corrección o un reajuste que responde a los factores antes mencionados, más que una tendencia crítica que marque el final de este mercado.