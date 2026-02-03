Vero, dueña de tres trasteros: "Facturamos 4.500 € al mes por centro, y solo este tuvo una inversión inicial de 100.000 €"

Las claves nuevo Generado con IA Vero es propietaria de tres centros de alquiler de trasteros, cada uno con una facturación media de 4.500 euros mensuales. La inversión inicial para uno de sus centros, de 400 metros cuadrados, fue de unos 100.000 euros, aunque el coste puede variar por imprevistos y requisitos normativos. El modelo destaca por sus bajos gastos fijos, unos 2.000 euros mensuales, y por no requerir personal, lo que facilita la gestión y mejora la rentabilidad. El trastero más demandado es el de dos metros cuadrados, que se alquila por unos 50 euros al mes, IVA y seguro incluidos.

El negocio de los trasteros se ha convertido en una alternativa cada vez más atractiva dentro del sector inmobiliario, especialmente en grandes ciudades donde el espacio escasea.

Vero, propietaria de tres centros de alquiler de trasteros, ha explicado en el canal de Eric Ponce cómo funciona este modelo de negocio y qué inversión requiere poner en marcha uno de estos locales.

En su caso, la inversión inicial ha estado directamente condicionada por el tamaño del espacio, un factor clave en este tipo de negocios.

Uno de sus centros cuenta con 400 metros cuadrados, lo que supuso un desembolso importante. "Este centro tiene unos 400 metros cuadrados y la inversión inicial rondó los 100.000 euros", señala.

Aunque se planifique con antelación, esta cifra suele variar, ya que los imprevistos durante el proceso pueden modificar significativamente el coste final.

"Siempre que tú haces un presupuesto salen cambios de última hora", añade, mencionando requisitos como sistemas contra incendios o cambios normativos que obligan a modificar instalaciones ya previstas.

Una vez el negocio está en funcionamiento, los números comienzan a cuadrar gracias a unos gastos fijos relativamente bajos. "A día de hoy estamos facturando unos 4.500 euros por centro", afirma Vero.

De esa cantidad, una parte importante se destina a los gastos fijos. "De gastos fijos tenemos unos 2.000 euros contando con el alquiler y demás cosas", explica, destacando que la estructura del negocio es muy ligera.

Esto se traduce en un beneficio mensual interesante. La clave está en su rentabilidad y en una ventaja determinante: "no necesitas personal", destaca Eric Ponce, lo que reduce costes y facilita la gestión diaria del negocio.

En cuanto a los precios, el producto estrella es claro. "Por norma general, lo que solemos alquilar más son los trasteros de dos metros cuadrados", detalla.

Estos trasteros, con una altura estándar, tienen un coste muy accesible para el cliente final. "Esto sale a unos 50 euros al mes, con el IVA y el seguro incluido". Por ello, como resume la propia Vero, "nuestro ticket medio son unos 50 euros".

Así, nos encontramos con un modelo de negocio sencillo que, aunque requiere una inversión inicial significativa, mantiene los gastos controlados y ofrece una rentabilidad estable.