José Antonio, dueño de una cadena gimnasios: "Con solo 3.000 socios empieza a dar mucho dinero"

Muchos ciudadanos se preguntan acerca de la rentabilidad de los gimnasios, especialmente en una era en la que este tipo de establecimientos, sobre todo de grandes cadenas, inunda las ciudades, atrayendo a todas esas personas preocupadas por su físico y salud.

Una de las cadenas más populares es Altafit, fundada por José Antonio Sevilla en el año 2011. Cuando dio sus primeros pasos, pocos pensaban que este modelo low cost acabaría por triunfar en el sector del fitness en España.

Inspirado en el gran éxito que había conseguido en Alemania la cadena McFit, Sevilla decidió apostar por un concepto que ha mostrado su eficacia, apostando por gimnasios accesibles en los que ofrecer una experiencia cercana al usuario y servicios adaptados al usuario medio.

Inicialmente, el primer local abrió sus puertas con una cuota de 19,90 euros al mes, haciendo que así todos los ciudadanos que así lo deseaban tuviesen acceso a ejercitarse en el gimnasio a un coste mucho más bajo de lo que se ofrecía hasta el momento.

En sus comienzos, Altafit combinó el modelo franquiciado con centros propios, incorporando poco a poco el sello que le hizo distintivo, como son las clases dirigidas por su marca propia, así como boxeo y entrenamientos funcionales con los que ha conseguido conquistar a miles de personas.

En su paso por el pódcast Cuéntanos tu éxito, José Antonio Sevilla explica cómo alcanzó el éxito, recalcando que "con unos 3.000 socios un gimnasio era muy rentable, y el punto de equilibrio rondaba los 1.500". De esta forma, dejó claro que "la clave es ganar poco por muchos", dando valor así al volumen.

En el año 2014, el fondo MCH Private Equity adquirió la compañía y en pocos años duplicó su tamaño, llegando a alcanzar los 80 gimnasios en todo el país, de los cuales una decena eran franquiciados.

Diez años más tarde, en 2024, MCH y los socios minoritarios vendieron la cadena al grupo VivaGym, que actualmente dispone de más de 230 centros entre España y Portugal, consolidándose de esta forma como uno de los mayores operadores de fitness en la Península Ibérica.

La evolución de Altafit

José Antonio Sevilla explicó durante la charla que una de las decisiones más importantes que tomaron en la cadena fue su apuesta por centros participados, en los que los socios obtenían un retorno del 8-10% anual, en lugar de limitarse a pagar royalties como franquiciados.

Esta fórmula hizo que se pudiese mantener un mayor control acerca de la gestión, sin renunciar al crecimiento. Asimismo, el marketing también fue evolucionando con el paso de los años y, de los métodos tradicionales como el buzoneo o las acciones en la calle, dio el paso a las estrategias digitales.

De esa forma comenzaron a trabajar con Google y Meta "priorizando el dato y la eficiencia", haciendo una inversión en marketing que fue clave para el crecimiento de la cadena. Sin embargo, nunca han renunciado a su filosofía de cercanía y servicio, que fue clave para que Altafit se consolidase como un referente del fitness asequible en España.

Adaptaciones al mercado español

José Antonio explicó que en su momento consiguieron crear un modelo de negocio que no existía en España y que logró triunfar. De esta manera, fueron pioneros a la hora de traer a España el modelo de gimnasios low cost que ya existía fuera y que, con ciertas adaptaciones, consiguió triunfar.

"En aquella época lo que habíamos visto fuera de España eran gimnasios en los que solamente había fitness y era prácticamente de autoservicio y que se gestionaban solamente con una o dos personas", comentó el fundador de Altafit.

Por aquel entonces entendieron que en España sería algo que tendría poco recorrido y trataron de crear un proyecto más adaptado al mercado nacional, entre otras cosas incorporando público femenino, principalmente con un programa de clases colectivo, lo que exigía tener más personas trabajando.

En este sentido, el número de personal era mayor que en los modelos originales, pero se encontraron con una excelente acogida por parte del público. De hecho, el fundador de la conocida cadena de gimnasio aseguró que "en aquella época teníamos aperturas con 3.000 socios en preventa antes de abrir las puertas de un gimnasio".

Desde la apertura del primer gimnasio de la cadena ha pasado más de una década y el público ha ido cambiando, y una clara muestra de ello es que actualmente pueden convivir varios gimnasios en la misma calle y que todos ellos funcionen.

Este es un gran cambio con respecto a lo que ocurría tiempo atrás, ya que, como destaca el propio José Antonio Sevilla, en sus inicios anunciaban muy rápido sus aperturas una vez que concretaban un local, puesto que les servía para "generar una especie de zona de protección en la que nadie entraba".

¿Es habitual pagar el gimnasio y no ir?

Por otro lado, el propio fundador de Altafit ha desmentido uno de los mitos más extendidos en España, que tiene que ver con que hay muchas personas apuntadas al gimnasio que pagan su cuota mensual y luego realmente nunca van a entrar o no lo hacen habitualmente.

José asegura que, aunque "sigue habiendo un porcentaje de clientes" que actúan de esta manera, es algo residual en España, de forma que quienes no van realmente se dan de baja, por muy económico que sea el gimnasio.