Hacienda lo establece este 2026: los bancos declararán los pagos con tarjeta que superen los 25.000 euros anuales

Las claves nuevo Generado con IA A partir de 2026, los bancos deberán informar a Hacienda sobre pagos con tarjeta que superen los 25.000 euros anuales por titular. La obligación de declarar estos movimientos recaerá en las entidades bancarias, sin que los particulares deban hacer trámites adicionales en su declaración de la Renta. La medida, recogida en el Real Decreto 253/2025, busca controlar más exhaustivamente los pagos electrónicos, incluyendo compras online y en comercios físicos. Superar el umbral de 25.000 euros puede aumentar la probabilidad de revisión fiscal si se detectan discrepancias en las declaraciones del contribuyente.

¿Cuánta gente sigue pagando en metálico una cena o la compra en el supermercado? El pago con tarjeta de crédito o débito, ya sea con una tarjeta física o a través del móvil, ha opacado al dinero en efectivo, que ha pasado a tener un uso anecdótico en algunos servicios todavía anclados en el pasado.

De este modo, la Agencia Tributaria (AEAT) va a aumentar la inspección de los pagos electrónicos hasta el punto de que va a ser obligatorio realizar una declaración informativa sobre los movimientos con tarjeta de los particulares que superen los 25.000 euros anuales.

Eso sí, el trámite va a correr a costa del banco, por lo que los particulares no van a tener que hacer ningún trámite especial en la declaración de la Renta de este año, que tiene en cuenta el ejercicio fiscal de 2025.

Controlar el aumento de los pagos online

Esta nueva normativa se sitúa en el marco del Real Decreto 253/2025 del 1 de abril, modificando el reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Hasta ahora, las entidades bancarias estaban obligadas a facilitar información sobre movimientos superiores a los 3.000 euros, pero ahora la AEAT va a exigir más información.

En concreto, los pagos en comercios o establecimientos físicos, recargas y retiradas en efectivo que superen los 25.000 euros con una misma tarjeta de crédito o de débito deberán acogerse al artículo 38 del Real Decreto 253/2025, que tiene como objetivo hacer un control más exhaustivo de los pagos electrónicos.

Dentro del radar de la Hacienda pública también van a entrar las compras en comercios electrónicos, plataformas online y otros sistemas de pago vía online.

El nuevo escenario que ha establecido Hacienda, aunque a priori no supone ningún cambio para los particulares, sí va a provocar indirectamente que aumente la vigilancia sobre aquellos titulares que superen el umbral.

¿El motivo? Como el banco realizará una declaración informativa formal sobre los movimientos físicos y electrónicos con la tarjeta, puede aumentar la probabilidad de una revisión si se encuentra alguna anomalía en las declaraciones fiscales del contribuyente.

La campaña de la Renta de 2026 arranca el próximo 8 de abril y se va a extender hasta el próximo 30 de junio de 2026, periodo en el que se calcula cuánto deben pagar o recuperar millones de contribuyentes del IRPF.