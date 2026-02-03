Confirmado por Renfe: cancelan las rutas en Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla debido a la borrasca Leonardo

Las claves nuevo Generado con IA Renfe ha suspendido o modificado numerosos servicios ferroviarios en Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla debido a la borrasca Leonardo. Las conexiones ferroviarias en la provincia de Cádiz han quedado especialmente reducidas, incluyendo la cancelación total de la línea Algeciras-Antequera y servicios de Cercanías. No se han podido ofrecer alternativas por carretera para las rutas más afectadas, como Algeciras-Málaga y Ronda-Antequera, ni para los tramos del Alvia entre Cádiz, Madrid y Barcelona. Renfe permite a los pasajeros anular o cambiar sus billetes sin coste y coordina con Adif la reapertura de líneas en cuanto mejore la situación meteorológica.

La llegada de la borrasca Leonardo a la península ha provocado un escenario de parálisis y ajustes severos en el mapa ferroviario de Andalucía.

Renfe se ha visto obligada a suspender o modificar numerosos servicios en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla ante la imposibilidad de garantizar la seguridad en el desplazamiento de los pasajeros.

Esta situación, comunicada por la operadora tras evaluar los riesgos meteorológicos, pone el foco de máxima alerta en la provincia de Cádiz, donde las conexiones han quedado drásticamente reducidas.

En concreto, la línea de Media Distancia que une Algeciras con Antequera ha sido cancelada para toda la jornada, sumándose a la suspensión de los servicios de Cercanías C-1a entre Las Aletas y la Universidad.

Uno de los mayores inconvenientes para los usuarios es la ausencia de alternativas por carretera en los trayectos más afectados.

Las rutas afectadas

Debido a que el temporal también compromete la seguridad vial, Renfe ha confirmado que no puede garantizar autobuses sustitutorios para los pasajeros de las líneas Algeciras-Málaga y Ronda-Antequera, ni para los tramos del Alvia que conectan Cádiz con Madrid y Barcelona, los cuales solo operarán a partir de Córdoba.

La prioridad de la compañía es evitar desplazamientos de riesgo mientras las condiciones meteorológicas sigan siendo adversas.

Durante las primeras horas de este miércoles, la operativa se ha centrado en labores de inspección.

Trenes que cubren rutas clave como Cádiz-Sevilla y Córdoba-Sevilla han sido suprimidos en sus primeros horarios para permitir que los técnicos de Adif revisen el estado de la infraestructura y descarten daños por desprendimientos o inundaciones.

En el eje Sevilla-Málaga, las primeras salidas también han sido canceladas; en este caso, los viajeros con destino final en Málaga están siendo derivados a servicios Avant, mientras que aquellos con paradas intermedias deben esperar a las siguientes frecuencias programadas.

En el resto de la región, la movilidad sigue comprometida. Entre Córdoba y Jaén, el servicio se mantiene mediante transbordos por carretera debido a las estrictas limitaciones de velocidad impuestas en las vías.

Asimismo, los trenes de Proximidad al Campus Universitario de Rabanales en Córdoba han sido suspendidos y la conexión Osuna-Sevilla depende de la viabilidad de las rutas por autobús.

Ante este caos logístico, Renfe ha activado una política de flexibilidad excepcional, permitiendo a los clientes anular o cambiar sus billetes de forma gratuita.

La operadora mantiene un monitoreo en tiempo real junto a Adif para reabrir las líneas en cuanto el temporal remita y la seguridad sea absoluta.