Hacienda se despide de la deducción del 15% en el IRPF para los conductores de vehículos eléctricos en 2026

Tras una votación con la negativa del PP, Vox y Junts, el Congreso tumbó el decreto ómnibus que el Gobierno aprobó a finales de 2025 para mantener el "escudo social".

A pesar de que los grandes afectados eran los jubilados y el no a la revalorización de sus pensiones para este año, el Congreso también ha rechazado muchas otras medidas del Gobierno.

Algunas de ellas son precisamente los diferentes incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos y puntos de carga, incluyendo la deducción del 15% en el IRPF.

Adiós a la deducción en vehículos eléctricos

Sin Presupuestos Generales para 2026, el Gobierno llevó a votación la convalidación del Real Decreto-ley 16/2025, conocido como decreto ómnibus, que incluía el "escudo social", la revalorización de las pensiones y diversas medidas fiscales.

Que se incluyeran, además, la prórroga de la moratoria de desahucios o la prohibición de cortar suministros básicos a personas vulnerables junto con la revalorización de las pensiones provocó el rechazo del PP, Vox y Junts.

"Pensiones sí; okupaciones, no", aseguraba Míriam Nogueras, portavoz de Junts, al justificar su rechazo al real decreto en el Congreso de los Diputados.

Como resultado, también se han visto afectadas diferentes medidas fiscales de la Agencia Tributaria, como las deducciones por obras de eficiencia energética y los incentivos para la compra de vehículos eléctricos y puntos de carga.

El Real Decreto-ley 16/2025 permitía a los conductores que compraran un vehículo eléctrico obtener un beneficio fiscal del 15% sobre el precio del coche, descontado directamente de la cuota del IRPF.

La base máxima era de 20.000 euros, lo que podía suponer una reducción de hasta 3.000 euros. Los vehículos debían ser eléctricos, híbridos enchufables o de pila de combustible, nuevos y de uso particular.

Por ejemplo, un vehículo de 40.000 euros con una ayuda de 7.000 euros dejaba una base de 33.000 euros; al superar ese límite de 20.000 euros, la deducción se aplicaba sobre ese tope.

Hacienda había previsto ampliar esta deducción para compradores de vehículos eléctricos durante 2026. Sin embargo, con la negativa del Congreso a mantener el decreto, la medida queda suspendida y el Ministerio de María Jesús Montero se despide de esta medida.

No es la única afectada: la instalación de puntos de recarga en casa daba una deducción del 15% del coste, con un máximo de 600 euros, ha quedado igualmente eliminada.

Junto con ellas, las deducciones por eficiencia energética de viviendas o edificios, que podían variar entre el 20%, 40% y 60% según el ahorro conseguido, también han quedado anuladas.

Algunas otras medidas que también incluía el decreto ómnibus eran la compensación a propietarios por la suspensión de desahucios, la eliminación de la obligación de presentar la Renta a beneficiarios del paro y la prórroga del bono social eléctrico.

No obstante, tal y como indicó el BOE, "el Congreso de los Diputados acordó derogar el Real Decreto-ley 16/2025" y las "medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y en materia tributaria y de Seguridad Social".

Tras esta derrota, aún no se sabe cómo actuará el Gobierno para tratar de mantener la revalorización de las pensiones, su "escudo social" y las medidas fiscales como las mencionadas deducciones para vehículos eléctricos.

Una posibilidad sería trocear el decreto ómnibus en varios proyectos de ley o reales decretos-ley, tal y como pedían PP y Junts, aunque eso implicaría negociar cada medida por separado con los grupos parlamentarios.