Hacienda marca el límite de efectivo que puedes retirar del cajero sin que salten las alarmas de la Agencia Tributaria

Las claves nuevo Generado con IA No existe un límite legal para retirar dinero en efectivo de un cajero en España, siempre que haya saldo suficiente en la cuenta. Los bancos deben registrar y pueden informar a Hacienda sobre retiradas de efectivo a partir de 1.000 euros. Si la retirada alcanza los 3.000 euros, es probable que se active un control más exhaustivo o una investigación. Para retiradas de 1.000 euros o más, es obligatorio identificarse y los bancos pueden solicitar un justificante del origen del dinero.

Aunque cada vez se pagan más cosas con tarjeta, mucha gente sigue confiando en el efectivo y aún retira dinero de los cajeros.

Sin embargo, eso no pasa desapercibido y la Agencia Tributaria está muy pendiente de estas operaciones para evitar posibles fraudes.

Por eso, es importante saber hasta qué punto puedes sacar dinero sin que Hacienda empiece a hacer preguntas.

Y es que en realidad, en España no existe un límite legal que impida sacar dinero de un cajero. Puedes retirar la cantidad que quieras, siempre que tu cuenta tenga saldo suficiente.

No obstante, a partir de ciertas cantidades, los bancos están obligados a registrar la operación y facilitar los datos del cliente a Hacienda si fuera necesario.

Y eso no significa que sacar dinero sea ilegal, pero sí que grandes cantidades pueden levantar sospechas.

Por ello, por motivos de seguridad,la mayoría de los bancos imponen límites diarios de retirada que suelen rondar los 600 euros. Esto protege al cliente en caso de robo o pérdida de la tarjeta, y si deseas retirar más, se puede solicitar a la entidad que aumente temporalmente el límite si se necesita más efectivo.

Es entonces cuando Hacienda empieza a fijarse en esos movimientos, en concreto a partir de los 1.000 euros. Así que si retiras esta cantidad o más, el banco podría tener que dar información sobre ti.

Y si la cantidad alcanza los 3.000 euros, es casi seguro que se active un control más detallado o incluso una investigación. Por eso, muchos bancos recomiendan dejar un justificante que explique de dónde viene el dinero, por si la Agencia lo pide.

Ante esto, el Banco de España recuerda que el banco está obligado a darte el dinero que pidas si hay saldo, aunque puede pedirte que avises antes si es mucho. Además, para operaciones de 1.000 euros o más, siempre tendrás que identificarte, ya sea al sacar o al ingresar dinero.