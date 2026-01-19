🔴 Se han movilizado servicios de emergencia, como la UME, Guardia Civil y bomberos, y se han habilitado puestos médicos, polideportivos, asistencia psicológica y líneas de atención a familiares.
🔴 La línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía (Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva) ha quedado suspendida, al menos durante todo el lunes 19 de enero, afectando a cientos de trenes y miles de pasajeros.
🔴 El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado el descarrilamiento como “muy extraño”, mientras que el consejero de Sanidad de Andalucía, Antonio Sanz, confirmó que el tercer vagón aún contiene un número indeterminado de víctimas.
Óscar Puente asegura que el "impacto ha sido terrible" y varias unidades del tren de Renfe "han salido despedidas"
Sánchez cancela toda su agenda de este lunes y suspende su cita con Feijóo en Moncloa por la tragedia del tren de Adamuz
Los maquinistas pidieron en agosto rebajar a 250 km/h la velocidad porque el "deterioro" de las vías causaba "botes"
-
El presidente de Renfe, desde Adamuz: "Aún es difícil conocer la dimensión de lo ocurrido"
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha señalado a su llegada a la localidad cordobesa de Adamuz que "aún es difícil conocer la dimensión de lo ocurrido", después de que el desmás de 70 heridos.
"Equipos de renfe siguen colaborando con los servicios de emergencias. Aún es difícil conocer la dimensión total de lo ocurrido", ha manifestado este lunes en su cuenta de X.
Férnandez Heredia, quien se encuentra en el lugar del accidente, ha enviado su "más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario" sucedido en Adamuz. "Es una tragedia que nos golpea a todos", ha lamentado.
Mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario. Aún es difícil conocer la dimensión total de lo ocurrido. Equipos de renfe siguen colaborando con los servicios de emergencias. Es una tragedia que nos golpea a todos pic.twitter.com/GAXcy0n16p— 🚉Álvaro F Heredia🚅🚈🚂 (@Transxte) January 19, 2026
-
Los servicios de emergencia reciben a los pasajeros en Madrid
El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, el SUMMA 112, ha informado de que ha recibido a los pasajeros que, desde las 4:30 horas de hoy, han ido llegando a la estación de Atocha en los autobuses con viajeros de los dos trenes accidentados.
Lo ha hecho junto a SAMUR, Cruz Roja y psicólogos activados por Adif, Renfe e Iryo.
Además, en el lugar se encuentran trabajando con los pasajeros que van llegando y con los familiares una psicóloga, técnicos y médicos del SUMMA 112.
Por otro lado, se han realizado labores de coordinación en el Centro de Atención a Familiares y Víctimas de Atocha a través del personal de Protección Civil y Emergencias desplazado allí desde anoche.
-
La circulación de trenes entre Madrid y Andalucía permanecerá interrumpida
La circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía permanecerá interrumpida durante toda la jornada de hoy, lunes 19 de enero, a consecuencia del accidente.
Los equipos de emergencia deben completar las labores de rescate, retirar los trenes siniestrados y permitir que los técnicos y la comisión de investigación puedan analizar el escenario y aclarar lo sucedido, lo que obligará a mantener la línea fuera de servicio hasta nuevo aviso.
-
La cifra de fallecidos por el accidente se eleva a 39, según el Ministerio de Transportes
La cifra de fallecidos por el accidente se ha elevado a 39, según informa el Ministerio de Transportes.
Un total de 73 personas permanecen ingresadas, 24 de ellas en estado grave, de las que cuatro son menores, tras el choque entre dos trenes ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba)
-
En la zona cero del choque de trenes de Adamuz: "Para poder sacar a los vivos hemos tenido que empujar a los muertos"
En Adamuz hace frío. Un frío seco, serrano. Son ya más de las cuatro de la madrugada y el pueblo no duerme.
Las luces azules de las ambulancias y los vehículos de la Guardia Civil se reflejan en las fachadas bajas. No hay sirenas constantes, pero sí un ir y venir contenido, como si el ruido pudiera estropear algo irreparable.
El accidente llegó sin aviso. A última hora de la tarde del domingo, cuando hay menos efectivos en la calle y el fin de semana empieza a apagarse, el sistema entero tuvo que reaccionar de golpe. Adamuz, con apenas 4.000 habitantes, se volcó como pudo. Y los pueblos cercanos también. "Nadie estaba preparado para esto", sostienen.
"Es una catástrofe", resume el policía local, todavía con restos de polvo en la ropa. "Para sacar a gente semiinconsciente que sabemos que está viva algunos estamos teniendo que empujar los restos de personas muertas". Hace una pausa. "Eso no se olvida".
-
Óscar Puente califica el accidente de Adamuz como "realmente extraño"
El ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló que por el momento se desconocen las causas del accidente y que una comisión especializada en la investigación de siniestros ferroviarios será la encargada de esclarecer lo ocurrido.
Desde el punto de mando de Adif, Puente explicó que el tren siniestrado era "un Iryo de apenas cuatro años" de antigüedad y que circulaba por "una vía prácticamente renovada", en la que "se han invertido 700.000 millones" en el corredor Madrid–Sevilla, y cuyo tramo afectado "había concluido sus obras en mayo de 2025".
Subrayó que el suceso resulta "realmente extraño" al haberse producido en plena recta, y confirmó que todos los heridos ya han sido trasladados a centros hospitalarios.
-
Los maquinistas alertaban de la degradación de las vías
Todavía es pronto para dilucidar las causas del choque de trenes en Adamuz (Córdoba). Sin embargo, los maquinistas ya alertaron de la degradación del estado del sistema ferroviario español el pasado verano y solicitaron que se redujera la velocidad de los trenes a no más de 250 km/hora.
Avisaban de que el aumento del número de trenes de alta velocidad y el mayor peso que todos los convoyes tienen sobre las mismas vías estaban provocando un mayor número de fallos en la infraestructura viaria.
-
Familiares sin respuesta tras el accidente en Adamuz
Los servicios de emergencia han trabajado durante toda la noche, ya que la situación en los primeros vagones del Alvia era especialmente grave. Muchos familiares han permanecido en las estaciones mientras otros se han desplazado a los puntos oficiales de ayuda en busca de información, pero las respuestas no llegan.
Numerosos allegados acuden también a los hospitales con la esperanza de localizar a sus seres queridos y, al no encontrarlos allí, regresan a las zonas habilitadas con el rostro marcado por la desesperación.
El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental ha enviado a Adamuz un equipo especializado de su Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres, que trabaja junto a Cruz Roja y otros dispositivos coordinados por el 112, pero no les pueden ofrecer datos.
-
Teléfono habilitado para los familiares
Renfe ha habilitado el teléfono 900 101020 para atender a los familiares de las personas afectadas por el accidente ocurrido en la tarde de ayer domingo en Adamuz (Córdoba) entre un tren de Iryo y un Alvia de Renfe en el que han muerto al menos 24 personas y decenas se encuentran heridas graves.
-
Juanma Moreno en la zona cero del accidente: "Es una catástrofe, probablemente aumente el número de muertos"
Juanma Moreno trasladó desde la zona cero su pésame y acompañamiento a las familias de las personas que han perdido la vida en el grave accidente ferroviario ocurrido, que calificó como "muy grave".
Informó de que hay 75 personas ingresadas en distintos hospitales, especialmente en el Reina Sofía de Córdoba, y que 15 de ellas se encuentran en estado grave mientras se realizan operaciones de urgencia.
Agradeció la respuesta masiva del personal sanitario, movilizado para atender la emergencia, y advirtió de que al ser "un accidente muy grave ferroviario que probablemente va a ocasionar más de 20 fallecidos".
Señaló que durante la noche y probablemente también al día siguiente continuarían los trabajos de recuperación de cuerpos. Concluyó expresando que "ahora lo que hay que desear es que aquellos 15 personas que lamentablemente están en una
situación más crítica, más grave, que puedan recuperarse y que los profesionales sanitarios que están trabajando con máxima intensidad puedan recuperar y puedan salvar su vida", ya que "es el gran objetivo".
-
El tren Alvia cayó por un terraplén de cuatro metros
La peor parte del choque se la han llevado los dos primeros vagones del Alvia, en las que viajaban 53 personas de las 200 que iban en ese tren. Esas dos unidades han caído por un terraplén de unos cuatro metros, dejando a sus pasajeros completamente atrapados.
-
El accidente de Adamuz deja ya 24 muertos
Dos trenes de alta velocidad descarrilaron este domingo por la tarde en el municipio cordobés de Adamuz. Uno de ellos tenía como destino Madrid Puerta de Atocha y el otro se dirigía a Huelva. La Guardia Civil ha informado que el número de víctimas mortales asciende, al menos, a 24.
El siniestro tuvo lugar a las 19:45, cuando un tren LD AV Iryo 6189 procedente de Málaga se salió de la vía en la zona de desvíos de la entrada por la vía 1 en Adamuz, invadiendo la vía contigua. Por ella circulaba otro tren, el LD AV 2384 con ruta Madrid Puerta de Atocha–Huelva, con el que impactó y también acabó descarrilando.