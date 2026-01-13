Confirmado por el BOE: tu nómina será menor durante todo 2026 por el aumento de este impuesto

Las claves nuevo Generado con IA El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) elevará la cotización en las nóminas desde 2026, reduciendo el salario neto de los trabajadores hasta 2050. El incremento de la cotización busca sostener el sistema de pensiones ante la jubilación de la generación del baby boom, repartiéndose entre trabajadores y empresas. En 2026, la aportación del trabajador será del 0,15% de la base de cotización, lo que puede traducirse en una reducción anual de hasta 95 euros para salarios altos. El porcentaje de cotización aumentará progresivamente hasta 2029 y, desde 2030, se mantendrá en el 1,2% hasta 2050, permitiendo una recaudación estimada de 130.000 millones de euros.

Malas noticias para los trabajadores por cuenta ajena. Ya desde la primera nómina de 2026, la que cobrarán a finales de enero, verán cómo su cantidad se reduce. Y, por si fuera poco, no va a ser de manera puntual, sino que se va a alargar durante muchos años. ¿Cuántos? Pues hasta 2050.

El ‘culpable’ tiene nombre propio: Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Este mecanismo, en vigor desde 2023, implica un pequeño aumento en la cotización mensual tanto para trabajadores como para empresas.

¿Cuál es la meta del MEI? Tener un equilibrio entre jóvenes y tercera edad, y fortalecer la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo. De ahí que se le haya puesto el sobrenombre de ‘impuesto de las pensiones’.

Trabajadores y empresarios

El MEI es un conjunto de medidas pensadas para hacer frente a los retos coyunturales que plantea el sistema de pensiones. Entre todas ellas, cabe destacar la introducción de un nuevo tipo de cotización.

El mismo comenzó a aplicarse el pasado 1 de enero de 2023 en las nóminas de los trabajadores. Y una de sus señas de identidad es que lo abonan tanto los trabajadores por cuenta ajena, como las empresas que los emplean. Lo mismo sucede con los trabajadores autónomos.

¿Por qué ahora? Porque estamos a las puertas de que la conocida como generación del baby boom (es decir, los nacidos entre los años 60 y 70 del pasado siglo XX) se jubilen. Por tanto, el desembolso de la Seguridad Social para hacer frente a estos pagos será mayor.

Por eso, y para que todo este esfuerzo ‘extra’ no recaiga sólo en las generaciones más jóvenes, lo que se pretende con el MEI es repartir de forma más equilibrada dicho esfuerzo. No se trata de una medida concreta de España. La misma ya está vigente en otros países como Suecia, Francia o Portugal, por ejemplo.

¿Cuánto se va a cobrar de menos?

Es la pregunta que se hacen todos los trabajadores. Porque rebaja, va a haber. Pero ¿cuál será? En 2023 (cuando se aplicó por primera vez), la cotización fue de un 0,6% y se calculó sobre la base de cotización de contingencias comunes. Ese porcentaje es asumido entre trabajador y empresa: un 0,1% el primero, y un 0,5%, el segundo.

Entonces, y según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, eso se tradujo en un coste “en torno a 12 euros mensuales para una base reguladora media, y de 6 euros mensuales para el salario de un mileurista”. En este último caso, la resta es de un euro para el trabajador, y de cinco euros para la empresa.

¿Cuál será el porcentaje en 2026? Pues del 0,90% de la base de cotización. De ese porcentaje, el 0,15% corresponderá al trabajador. Dicho de otro modo, para aquellos con salarios más altos, podría restar 95 euros anuales a su nómina.

Para aquellos con una base de cotización equivalente a 28.000 euros anuales, dicha reducción será de unos 42 euros al año al gravar el MEI de forma proporcional el salario.

Un incremento que seguirá siendo paulatino hasta el año 2029 cuando se estabilizará en el 1,2%. Entonces, el 1% corresponderá a la empresa, y el 0,2% al trabajador.

Y, desde el año 2030 hasta 2050, se mantendrá el mismo porcentaje, con idéntica distribución entre empresario y trabajador. En todo este periodo, la estimación del Gobierno es de recaudar unos 130.000 millones de euros.