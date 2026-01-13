Adiós a los créditos abusivos: el Gobierno pone un tope a las llamadas tarjetas 'revolving' y los microcréditos

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley que limita el coste de los créditos al consumo, tarjetas revolving y microcréditos. Se fija un límite transitorio del 22% en la Tasa Anual Equivalente (TAE) para estos productos, que afecta a un mercado de 114.000 millones de euros. La TAE máxima para cada préstamo se calculará a partir del tipo medio publicado por el Banco de España, sumando un margen según importe y plazo. Los microcréditos tendrán un tipo máximo mensual del 4%, una comisión máxima del 5% y un tope absoluto de 30 euros.

Son muchas las familias que, por circunstancias de la vida (económicas, por supuesto), se ven abocadas a contratar los conocidos como créditos al consumo y microcréditos. En concreto, hablamos de un mercado de 114.000 millones de euros o, dicho de otra manera, el 15% de la deuda total de los hogares españoles.

Estos créditos al consumo han llegado a tener intereses por encima del 30% en tarjetas revolving (e incluso del 3.000% o del 4.000% en microcréditos). Por eso, el Gobierno, en Consejo de Ministros, ha aprobado el Anteproyecto de Ley que regula los créditos al consumo.

El objetivo de la medida no es otro que evitar abusos a los clientes que usan estos productos. De momento, y con carácter transitorio, el límite se fija en el 22% de la conocida como Tasa Anual Equivalente (TAE).

Límite al coste del crédito

El tope del 22% antes citado afecta a todo el mercado de crédito al consumo. Es decir, a los microcréditos, a las tarjetas revolving y a los préstamos rápidos que se conceden a través de las plataformas digitales.

Dicho anteproyecto de ley transpone las directivas europeas de crédito al consumo y servicios financieros a distancia a la par que crea, por vez primera, un sistema general de límites al coste del crédito.

¿Cómo funcionará? Pues la TAE máxima de cada préstamo se calculará tomando como referencia el tipo medio del crédito al consumo publicado por el Banco de España (BdE). Al mismo se sumará un margen que variará dependiendo del importe y del plazo.

Según recoge el anteproyecto, el margen es de 15 puntos porcentuales para créditos de hasta 1.500 euros; de 10 puntos, para los que se sitúen en una horquilla entre 1.500 y 6.000 euros; y de 6 puntos, si están por encima de los 6.000 euros.

Será el BdE el que actualizará y publicará los topes cada tres meses. Y hasta que el desarrollo reglamentario entre en vigor, el techo global será del 22%.

En el caso de los microcréditos (recordemos que la TAE puede estar por encima del 3.000%), deberán devolverse en al menos tres cuotas mensuales. Además, su coste total quedará limitado por un tipo máximo mensual del 4% y una comisión máxima del 5%, con un tope absoluto de 30 euros.

Otro dato a tener en cuenta es que el coste de este tipo de créditos de alto coste no podrá superar el que tendría un préstamo a 12 meses por el mismo importe bajo el régimen general.

Un ejemplo: un microcrédito de 300 euros a 30 días, en la actualidad puede costar de media más de 100 euros si sumamos intereses y comisiones. Con el cambio planteado por el Gobierno, su coste máximo sería de unos 40 euros si se devuelve en tres meses. Y sólo de 20 euros si se paga en 30 días.