Malas noticias si tienes previsto vender tu vivienda: el Gobierno aumenta la plusvalía municipal hasta un 40%

Se le conoce como plusvalía municipal, aunque su nombre técnico es Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana (IIVTNU). Y lo que grava no es la casa, sino el aumento de valor del suelo urbano donde está ubicado el inmueble.

Dicho impuesto lo cobra el ayuntamiento cuando se vende, se dona o se hereda una vivienda o un local atendiendo al aumento del valor del terreno desde que se compró hasta el momento de la transmisión.

Ahora el Gobierno ha puesto sobre la mesa la actualización de dicho impuesto a través del Real Decreto-ley 16/2025. De hecho, ha actualizado los coeficientes para el cálculo de la plusvalía municipal. Y, en determinados casos, las subidas llegan hasta el 40%.

Los más afectados

Como si fuera una batalla, en esta actualización del Gobierno hay ganadores y perdedores. Es decir, que hay quien verá aumentada su carga fiscal hasta ese 40% ya indicado, mientras que otros la verán reducida hasta un 12,5%.

Vayamos por partes. Los más afectados serán aquellos que pongan en venta inmuebles con menos de 15 años de vida. En concreto, aquellos que decidan venderlos con una antigüedad de entre 9 y 11 años.

Así, si tiene nueve años, el incremento será del 40%; si tiene diez años, del 33,33%; y si tiene once años, del 30%. Inferior es el aumento para los inmuebles de 8 años (21,05%) y de doce años (22,22%).

Entre trece y quince años, la subida será del 11,11%, mientras que para siete años, hablamos de un incremento del 10%.

Los menos afectados

Aquellos que vendan por debajo de siete años, el aumento previsto es el siguiente: seis años (5,26%); cuatro y cinco años (0%); dos y tres años (7,14%); y un año (0%).

Ese 0% también se aplica a quienes vendan su propiedad con una vida de 16 años. A partir de ahí, la carga fiscal será inferior: 17 años (-17,69%); 18 años (-5,88%); 19 años (-4,35%); y 20 años o más (-12,50%).

Pese a ser esta la intención del Gobierno, conviene recordar que al tratarse de un Real Decreto-ley, todavía debe recibir el visto bueno del Parlamento. Y, el pasado año, no pasó dicho trámite.