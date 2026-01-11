Malas noticias para quienes quieran comprar su primera vivienda en 2026: “Continuarán creciendo las barreras”

Montaje de Ferran Font con la entrega de llaves de una vivienda.

El precio sigue siendo el principal obstáculo para quienes quieren acceder por vez primera a una vivienda. Y es que no para de subir. De hecho, el precio medio del metro cuadrado a finales de 2025 de los pisos de segunda mano se situó en 2.427 euros, según pisos.com.

Se trata de un 3,52% más que en diciembre de 2024. ¿Y qué pasará en 2026? La tendencia continuará, aunque afectará de manera muy distinta a los diferentes perfiles interesados en adquirir inmuebles.

“La dinámica seguirá favoreciendo a compradores con solvencia y perfiles flexibles, pero continuarán creciendo las barreras para quienes aspiran a acceder a la propiedad por primera vez o con recursos más restringidos, alargando su estatus de inquilinos o trasladando su zona de interés más lejos”, afirma Ferran Font, director de Estudios de pisos.com.

Alza no uniforme

Según el portal inmobiliario, los precios han seguido una trayectoria ascendente sostenida durante 2025. Pero con matices.

Así, y según Font, “este alza no es uniforme, pero responde a una confluencia de factores que van más allá de la simple ley de la oferta y la demanda”.

En concreto, el experto en vivienda se refiere a la escasez estructural de oferta en ubicaciones demandadas: “El producto asequible desaparece rápidamente y la oferta remanente tiende a concentrarse en segmentos de mayor precio o en inmuebles con características menos atractivas, lo que eleva los precios medios”.

Y añade: “Muchos compradores han entrado al mercado con expectativas de revalorización, especialmente en ubicaciones bien conectadas o con potencial turístico o de inversión. Esto crea un efecto psicológico que alimenta la demanda, incluso cuando los fundamentos macroeconómicos se enfrían”.

Subidas de precio

Las mayores subidas en la vivienda de segunda mano en 2025, frente a diciembre de 2024, estuvieron en la Comunidad Autónoma de Madrid (6,68%), Navarra (4,13%) y Baleares (3,93%).

Mientras que las regiones que más redujeron sus precios en este periodo fueron Extremadura (-11,72%), Castilla y León (-9%) y Aragón (-5,15%).

La subida mensual más pronunciada se localizó en Madrid (0,45%). Y el mayor descenso se localizó en Región de Murcia (-0,53%). La región más cara fue Baleares (5.125 €/m²) y la más barata Extremadura (842 €/m²).

Por capitales de provincia, Toledo (10,92%), Teruel (9,19%) y Ciudad Real (8,73%) fueron las que más vieron incrementado su precio. Mientras que Valladolid (-11,64%), Gerona (-10,39%) y Santa Cruz de Tenerife (-9,37%) lideraron los descensos.