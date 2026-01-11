José Elías, empresario: "Con un sueldo de 2.000 euros al mes, comprar vivienda es lo inteligente"

Las claves nuevo Generado con IA José Elías afirma que, con un sueldo de 2.000 euros al mes, comprar vivienda suele ser la opción más inteligente, siempre que se pueda asumir la hipoteca. El empresario destaca que alquilar es recomendable para personas con alto poder adquisitivo o que buscan flexibilidad y movilidad, mientras que comprar es preferible para asalariados con ingresos estables. Según Elías, los pisos pequeños son más rentables que los grandes, y desde un punto de vista financiero, es mejor comprar dos pisos de 200.000 euros que uno de 500.000 euros. Aconseja que quienes tengan sueldos normales ahorren y compren vivienda razonable, mientras que los sueldos altos pueden alquilar grande e invertir en pequeños para obtener mayor rentabilidad.

El debate entre alquiler o comprar vivienda es uno de los más habituales en la actualidad, sobre todo en un contexto de precios altos, hipotecas exigentes y unos alquileres que no dejan de crecer y son cada vez más caros, imposibilitando el acceso a ellos por parte de muchos ciudadanos.

Aprovechando una charla con Eric Ponce en su canal de YouTube, el empresario José Elías ha explicado cuándo comprar es la mejor decisión y cuándo es preferible apostar por el alquiler, todo ello basándose en los números, la rentabilidad y la situación personal.

Partiendo de la base de que no existe una respuesta universal y válida para todos, el presidente de Audax Renovables ha hecho hincapié en que el tomar una u otra decisión depende de la edad, el perfil económico y los objetivos vitales de cada uno.

¿Es mejor comprar o alquilar una vivienda?

José Elías destaca que, aunque muchas personas consideran que pagar por un alquiler es dinero perdido, realmente no se debe reducir todo a comparar entre comprar y alquiler, sino que hay que preguntarse qué opción encaja mejor con tu situación financiera actual y futura.

De esta manera, indica que alquilar puede ser una decisión inteligente si aporta libertad, permite ahorrar y evita atarse a una ubicación o a una hipoteca larga. El empresario deja claro que el alquiler puede ser interesante para un determinado perfil.

Concretamente, asegura que puede ser una buena opción para personas con un alto poder adquisitivo, para quienes valoran tener una mayor movilidad y libertad, y para aquellos que pueden invertir su dinero en activos que les ofrecen una mayor rentabilidad.

Entre sus principales ventajas, destaca que con el alquiler no se ata a una casa ni a una ciudad, además de que se pagan menos impuestos y hay menos gastos imprevistos. Además, se puede cambiar de vivienda con facilidad y ofrece una mayor flexibilidad vital y profesional.

"Alquilar es mejor si el dinero no es tu principal problema", destaca el propio José Elías, que también ha explicado que, "con un sueldo de 2.000 euros al mes, lo inteligente es comprar vivienda", siendo una estrategia ideal siempre que se pueda asumir la hipoteca.

En este segundo caso, para el empresario, comprar suele ser más recomendable para personas asalariadas, para quienes tienen ingresos estables pero limitados, y también para todos aquellos que buscan seguridad a largo plazo.

Entre las ventajas de optar por la compra, a los 60-65 años se puede tener la casa pagada, momento en el que se afronta una jubilación en la que se reducen los gastos fijos. Igualmente, no habrá dependencia del mercado del alquiler, funcionando como si fuese un "plan de pensiones inmobiliario".

La clave está en la rentabilidad del inmueble

José Elías ejemplifica en su charla con Eric Ponce para recalcar que la clave está en la rentabilidad del inmueble, de modo que, en un piso de 200.000 euros, el alquiler mensual estimado es de 800 euros, con un ingreso anual de 9.600 euros y ofreciendo una rentabilidad bruta del 4,8% anual. En este caso, considera que tiene sentido comprarlo para vivir o invertir.

Otro ejemplo lo pone con un piso de 500.000 euros, donde el alquiler mensual aproximado será de unos 1.200 euros, reportando unos ingresos anuales de 14.400 euros, con una rentabilidad aproximada del 2,8%. De esta manera, deja claro que cuanto más caro es el piso, menor es la rentabilidad.

De esta manera, el empresario español multimillonario confirma que los pisos pequeños son más rentables que los grandes. Por este motivo, desde un punto de vista financiero, es mejor comprar dos pisos de 200.000 euros que uno de 500.000 euros.

Con los alquileres de inmuebles pequeños, se podrá pagar el alquiler de uno grande, e incluso puede haber casos en los que sobre dinero. En cambio, si se habla de la vivienda habitual, y si es la casa familiar, la casa de tus sueños o un componente emocional fuerte, caso en el que la rentabilidad pasa a segundo plano.

"Si es la casa de tu madre o la casa que quieres sí o sí, te jodes y la compras", destaca José Elías al respecto.

La estrategia recomendada por José Elías

El multimillonario también ha hablado de la hipoteca, el apalancamiento y la rentabilidad, indicando que, cuando se compra con hipoteca, solo se "pierden" los intereses, mientras que el capital pagado sigue siendo del comprador y va al activo. Además, con el tiempo se pagan menos intereses y más capital, por lo que la rentabilidad mejora progresivamente.

El dueño de la cadena de supermercados La Sirena, comprar apalancado puede aumentar mucho la rentabilidad, siempre que se haga de forma racional. Sin embargo, es consciente de que existe un gran problema, que tiene que ver con el coste de la entrada inicial.

No todo el mundo puede comprar porque se necesita aproximadamente un 20% de entrada más un 10% en impuestos y gastos. Por ello, alquilar mientras se ahorra puede ser una estrategia adecuada, además de dejar claro que mejorar la calidad de vida no siempre es un error financiero.

Para concluir, deja clara la estrategia a seguir, de manera que quienes tienen un sueldo normal deberían ahorrar, comprar vivienda razonable y reducir gastos futuros, mientras que aquellos que disfrutan de un sueldo alto pueden alquilar una vivienda grande, invertir en pisos pequeños y vivir del rendimiento del capital.

Por último, explica que en una vivienda barata es mejor comprar, en una vivienda cara es preferible alquilar, y que los pisos pequeños ofrecen mayor rentabilidad que los grandes.